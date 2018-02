Fraikin BM Granollers – Azoty Puławy 32:26. Lekcja od Hiszpanów

Choć puławianie polecieli do Hiszpanii jako lider grupy D to na pewno nie byli faworytem niedzielnego meczu. Gospodarze, dla których obecny sezon jest już 14. na europejskich parkietach, zaczęli od mocnego uderzenia. Na 1:0 w pierwszej minucie trafił Litwin Rolandas Bernatonis. Bardzo szybko odpowiedział rzutem z dystansu Marko Panić. Remis 1:1 był jedynym korzystnym wynikiem w meczu. Kolejne minuty dobitnie pokazały, kto będzie rządził na boisku.

Hiszpanie z premedytacją wykorzystywali każdy błąd Azotów. Zgubione piłki natychmiast trafiały do szybo biegających do kontry mistrza Europy, obrotowego Adriana Figuerasa i skrzydłowego Davida Resiny. W 18 minucie Ian Tarrafeta trafił na 14:8. Chwilę później zespół z Hiszpanii wygrywał 17:10. Drużyna z Puław nie bardzo miała pomysł na sforsowanie aktywnej obrony gospodarzy. Fraikin BM Granollers preferował ustawienie 3-2-1, przechodzące w 4-2. Brązowi medaliści Polski grali bardzo czytelnie, rzuty z drugiej linii zaczął również bronić brazylijski bramkarz miejscowych Cesar Augusto Oliveira de Almeida. Golkiper wychodził obronną ręką nawet z sytuacji sam na sam. W ostatniej akcji pierwszej odsłony odbił rzut Mateusza Seroki po kontrze. Sporym mankamentem w grze puławian było sporadyczne wykorzystywanie skrzydłowych.

W drugiej połowie gra gości wyglądała już nieco lepiej. Przyjezdni jakby nie byli już tak spięci, zaczęli grać bardziej twardo w obronie i skuteczniej w ataku, co przekładało się na stopniowe zmniejszanie strat. Pięć minut przed końcem meczu Mateusz Seroka wykorzystał rzut karny i straty zmalały do czterech goli (29:25). Jednak nie udało się doprowadzić choćby do remisu.

Fraikin BM Granollers – Azoty Puławy 32:26 (21:14)

Granollers: Oliveira – Bernatonis 7, Cabanas 4, Figueras 4, Resina 4, Marquez 3, Gassama 3, Tarrafeta 3, Perez 2, Fernandes 1, Porras 1, Ferrer, Garcia, Rakocija, Canellas.

Azoty: Bogdanov, Koszowy – Panic 9, Ostrouszko 4, Jurecki 3, Masłowski 3, Gumiński 3, Seroka 3, Prce 1, Podsiadło, Jarosiewicz, Kasprzak, Grzelak.