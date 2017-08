Koniec z dogrywkami w superlidze mężczyzn?

W minionym sezonie dogrywkę (2 x 5 minut) i ewentualnie serię rzutów karnych zarządzano kiedy mecze kończyły się remisem. Drużyna, która wygra otrzyma dwa punkty, przegrany zadowoli się jednym.

Kolejnym nowym rozwiązaniem jest premiowanie zwycięstwa w regulaminowym czasie gry trzema punktami. Utrzymany został tzw. punkt bonusowy, przyznawany za wygraną z zespołem ze swojej grupy.

Tak, jak ostatnio, rywalizacja przebiegać będzie w dwóch grupach: granatowej i pomarańczowej, w każdej wystąpi po osiem drużyn, liga została bowiem powiększona do 16 drużyn. Azoty znowu znalazły się w grupie pomarańczowej m.in. z Orlen Wisłą Płock. Sezon składał się będzie z rundy zasadniczej (30 kolejek, mecz i rewanż) oraz rundy finałowej, zaplanowanej na maj 2018. Weźmie w niej udział łącznie 12 zespołów. Utrzymane zostały mecze o „dziką kartę”, ćwierćfinały, półfinały, mecz o brąz i o mistrzostwo kraju. – Skoro system się sprawdził, postanowiliśmy utrzymać go na kolejny sezon. 69 meczów pokaże platforma NC+. Do końca tygodnia zapadną ostateczne decyzje, co do akceptacji sytemu na sezon 2017/2018 – mówi Piotr Łebek, Komisarz Ligi w PGNiG Superlidze.

Podział na grupy w sezonie 2017/2018

Grupa Granatowa: Vive Tauron Kielce, MMTS Kwidzyn, NMC Górnik Zabrze, Chrobry Głogów, KPR Legionowo, Zagłębie Lubin, Meble Wójcik Elbląg, Spójnia Gdynia.

Grupa Pomarańczowa: Orlen Wisła Płock, Azoty Puławy, KPR Gwardia Opole, Wybrzeże Gdańsk, Sandra Spa Pogoń Szczecin, SPR Stal Mielec, Piotrkowianin Piotrków Trybunalski, MKS Kalisz.