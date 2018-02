Pjongczang 2018: Bobsleistki Nigerii zachwycone debiutem (wideo)

Bobsleistki z Nigerii debiutują na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. Choć są w połowie Amerykankami, cieszą się, że na najważniejszej zimowej imprezie sportowej mogą reprezentować kraj, z którego pochodzą. – W zasadzie przede wszystkim jesteśmy Nigeryjkami. I to jest jedyna kultura, którą znamy, jedyna kultura, w której zostałyśmy wychowane, by szanować i rozumieć innych. Bycie Nigeryjkami, reprezentowanie Nigerii i okazywanie naszego patriotyzmu, to nasza druga natura - powiedziała Seun Adigun, reprezentantka Nigerii w bobslejach.