Plaża Open znów zagości w Zamościu

Już w czwartek przed zamojskim Ratuszem rozpocznie się Plaża Open – największa impreza siatkówki plażowej w Polsce. Zamość to piąte po Gdańsku, Rybniku, Łodzi i Białymstoku miasto, w którym w tym roku odbywają się zawody z tego cyklu.

W czwartek o godz. 11 rozpocznie się turniej amatorski. W piątek od godz. 9 do 19 będą trwały kwalifikacje do turnieju głównego Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn, a o godz. 14 rozegrany zostanie konkurs zagrywki do celu.

Sobota to turniej główny (godz. 9.15-18). O godz. 14 odbędzie się konkurs dla publiczności, a o 16 – mecz gwiazd VolleyStar vs Zamość. Dwie godziny później rozpocznie się część artystyczna. Na scenie zaprezentuje się ZTN „Raptis”, „The Simple Things” oraz kabaret Łowcy.B.

W niedzielę o godz. 9 rozegrane będą ćwierćfinały, o godz. 10.30 półfinały. O 14 startuje vylejballon, czyli turniej dla kibiców. Finał kobiet zaplanowano na 16, a mężczyzn na 17.