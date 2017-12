Plebiscyt na sportowca 2017 roku. Ruszamy z głosowaniem!

Czas wybrać sportowca roku. Od dzisiaj do 15 stycznia czekamy na głosy. Można je oddawać za pośrednictwem kuponów, które codziennie będziemy drukować w naszej gazecie, a także SMS-ów. Tytułu broni Justyna Marciniak. Kto znalazł się w gronie 30 nominowanych? Jakie są zasady? Zapraszamy do lektury i wyboru tego najlepszego.

To już XIII Plebiscyt Sportowiec Roku Województwa Lubelskiego 2017. W tym wypadku trzynastka dla nikogo nie będzie jednak pechowa. Wybieramy nie tylko zawodnika, czy zawodniczkę roku. Poszukamy jeszcze najlepszych: drużyn, trenerów, prezesów, a także sportowców niepełnosprawnych. Do współpracy zaprosiliśmy również Ludowe Zrzeszenia Sportowe. Dlatego w naszym plebiscycie pojawią się trzy nowe kategorie, związane z LZS. To: sportowiec roku, nadzieja olimpijska oraz trener. W tym wypadku wszystkich kandydatów przedstawimy jednak w najbliższych dniach.

Zasady są proste. Każdy SMS, to jeden głos. Kupony są warte dokładnie tyle samo. Z tym wyjątkiem, że można na nich oddać po jednym głosie w każdej z kategorii. Wystarczy postawić krzyżyk przy nazwisku swojego faworyta. Aby zagłosować na swojego faworyta za pośrednictwem SMS-a wystarczy wysłać wiadomość na numer 71160 (wpisujemy prefiks przyporządkowany do każdej z kategorii i nr kandydata): sport.99, niepelnosprawny.99, druzyna.99, trener.99, czy prezes.99. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę wiadomości. Tak samo jest z kuponami, nie ma żadnego ograniczenia.