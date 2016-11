Polesie Kock – Górnik II Łęczna 2:3. Odwrócili losy meczu w końcówce

Mecz bardzo dobrze rozpoczął się dla zespołu z Kocka bo już w 1 minucie na listę strzelców wpisał się Piotr Struski. Dziesięć minut później Polesie mogło prowadzić już dwoma bramkami, bo sędzia po faulu jednego z graczy gości w polu karnym wskazał na „wapno”. Jednak Andrzej Gruba nie potrafił pokonać z 11 metrów Dominika Muchy.

Górnik wrócił do gry tuż przed upływem 30 minuty spotkania. Wtedy właśnie gola kontaktowego zdobył Patryk Orysz. Jednak chwilę później bramką odpowiedział Jacek Cybul i do przerwy gospodarze prowadzili 2:1. Po zmianie stron łęcznianie dążyli do odwrócenia losów spotkania. W 76 minucie do remisu doprowadził Piotr Grzelczak. I kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów, w doliczonym czasie gry piłkę do siatki gospodarzy skierował Łukasz Bogusławski i trzy punkty pojechały do Łęcznej.

Polesie Kock – Górnik II Łęczna 2:3 (2:1)

Bramki: Struski (1), Cybula (30) – Orysz (29) Grzelczak (76), Bogusławski (90).

Polesie: Makowski – Skrzypek, Mitura, Gruba, Wójcik, Adamczuk (90. Nakonieczny), Misiarz, Struski (62. Augustynowicz), Cybul (55. Szysiak), Kula (78. Kutnik), Góral

Górnik: Mucha – Marconi (25. Pokrywka), Olszewski, Bogusławski, Rejmak, (85. Kędzierski) – Orysz, Poźniak, Aftyka, Michalak – Grzelczak, Okuniewicz.

Żółte kartki: Kula – Marconi, Olszewski.