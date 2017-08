Biało-Czerwoni w kolejnych meczach zagra z: Finlandią (sobota) oraz Estonią (poniedziałek). Kto uważany jest za głównego faworyta imprezy?

– Każdy zespół, który jedzie na ME, chce zdobyć złoty medal. Pretendentów będzie bardzo wielu – wyjaśnia w rozmowie z x-news Edward Skorek, były reprezentant Polski i mistrz olimpijski z 1976 roku. – Przede wszystkim Francja i Serbia, w składach których doszło tylko do drobnych zmian. Musimy brać pod uwagę także Rosję, czyli zespół, którego zawsze trzeba się obawiać, ale wyrównana jest cała czołówka. Nie zapominajmy o Bułgarach, Niemcach czy Włochach. Mistrzostwa Europy to bardzo wymagający turniej – dodaje Skorek.

PODZIAŁ NA GRUPY

Grupa A: Polska, Serbia, Finlandia, Estonia. Grupa B: Włochy, Niemcy, Słowacja, Czechy. Grupa C: Rosja, Bułgaria, Słowenia, Hiszpania. Grupa D: Francja, Belgia, Holandia, Turcja.

KADRA POLAKÓW

Rozgrywający: Grzegorz Łomacz (PGE Skra Bełchatów), Fabian Drzyzga (Olympiakos Pireus). Atakujący: Dawid Konarski (Ziraat Bankasi Ankara), Łukasz Kaczmarek (Cuprum Lubin). Środkowi: Bartłomiej Lemański (Asseco Resovia Rzeszów), Mateusz Bieniek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Jakub Kochanowski (Indykpol AZS Olsztyn), Łukasz Wiśniewski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle). Przyjmujący: Michał Kubiak (Panasonic Panthers), Bartosz Kurek (Ziraat Bankasi Ankara), Rafał Buszek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Artur Szalpuk (Lotos Trefl Gdańsk). Libero: Damian Wojtaszek (ONICO Warszawa), Paweł Zatorski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle). Trener: Ferdinando De Giorgi.

TERMINARZ MECZÓW POLAKÓW

Czwartek, 24 sierpnia: Polska – Serbia (godz. 20.30). Sobota, 26 sierpnia: Polska – Finlandia (20.30). Poniedziałek, 28 sierpnia: Polska – Estonia (20.30).