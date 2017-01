Poważne wzmocnienia Stali Kraśnik

W zimie Stal straciła przede wszystkim najlepszego strzelca Filipa Drozda. Ubytków było jednak znacznie więcej. Kacper Skrzypek również wybrał zespół wicelidera tabeli IV ligi.

Trener Szewc nie będzie miał także do dyspozycji: Łukasza Mietlickiego, Damiana Gawrona, czy Marcina Wojtaszka. Marne są też szanse, żeby w Kraśniku znowu pojawił się Nigeryjczyk Penn Orji.

Rodewicz i Lucyk znaleźli się na celowniku Łady i wydawało się, że ten duet przeniesie się właśnie do Biłgoraja. Ostatecznie piłkarze z Ukrainy porozumieli się jednak z działaczami Stali i do końca czerwca zostaną wypożyczeni do ekipy niebiesko-żółtych.

Rodewicz w pierwszej rundzie zapisał na swoim koncie 12 bramek. Lucyk trzy razy pokonywał bramkarzy rywali.