Real Madryt klubowym mistrzem świata (wideo)

Drużyna z Madrytu jako pierwsza wpisała się na listę strzelców, ale do przerwy było 1:1. Co więcej, w 52 minucie Japończycy wyszli na prowadzenie 2:1. Real wyrównał po godzinie gry po rzucie karnym Cristiano Ronaldo. Do końca regulaminowego czasu gry nic się już nie zmieniło. Portugalczyk dopiero w dogrywce przesądził o zwycięstwie swojej drużynie, zdobywając dwie kolejne bramki.

Na najniższym stopniu podium Klubowych Mistrzostw Świata stanął zespół z Kolumbii. Atletico Nacional pokonało w rzutach karnych Club America z Meksysku 4:3. Po 120 minutach był remis 2:2.