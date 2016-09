Remis Borussii Łukasza Piszczka z Realem. Glik trafia dla AS Monaco. Wyniki LM

We wtorek rozegrano osiem spotkań w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. W najciekawszym spotkaniu Borussia Dortmund zremisowała z Realem Madryt, a AS Monaco po golu Kamila Glika zdobyło punkt w starciu z Bayerem Leverkusen. Z kolei najwięcej bramek padło w Kopenhadze i Zagrzebiu.

Chorwackie Dinamo musiało uznać wyższość Juventusu Turyn, który bez problemu zainkasował kolejne trzy punkty wygrywając 4:0, a dwa gole zdobyli Argentyńczycy – Gonzalo Higuain i Paolo Dybala. Tyle samo goli padło w Kopenhadze gdzie tamtejsze FC rozprawiło się z Club Brugge

Wielkie emocje przeżyli kibice w Monaco. Zespół z Księstwa długo przegrywał z Bayerem, ale w doliczonym czasie gry Kamil Glik trafił do siatki zespołu „Aptekarzy” i uratował remis dla swojego zespołu.

Kapitalne widowisko obejrzeli kibice w Dortmundzie. Tamtejsza Borussia z Łukaszem Piszczkiem w składzie zremisowała z Realem Madryt 2:2. Wynik spotkania otworzył Cristiano Ronaldo, ale ambitni gospodarze w 43 minucie za sprawą niezawodnego Pierre-Emericka Aubameyanga doprowadzili do remisu. Co prawda tuż przed przerwą do siatki ponownie trafił Ronaldo, ale był na spalonym i sędziowie nie uznali bramki Portugalczykowi. W drugiej połowie najpierw na listę strzelców wpisał się Raphael Varane, który tym samym zrehabilitował się za utratę pierwszej bramki dla Realu. W końcówce jednak ponownie do remisu doprowadził wprowadzony na murawę w drugiej połowie Andre Schuerrle.

Wyniki II kolejki LM:

Grupa E:

CSKA Moskwa – Tottenham Hotspur 0:1 (Heung-Min Son 71)

AS Monaco – Bayer Leverkusen 1:1 (Hernandez 73 – Glik 90)

Tabela:

Monaco 2 4 3-2 Tottenham 2 3 2-2 Bayer 2 2 3-3 CSKA 2 1 2-3

Grupa F

Sporting Lizbona – Legia Warszawa 2:0 (Ruiz 28, Dost 37)

Borussia Dortmund – Real Madryt 2:2 (Ronaldo 17, Varane 69 – Aubameyang 43, )

Tabela:

Borrusia 2 4 8-2 Real 2 4 4-3 Sporting 2 3 3-2 Legia 2 0 0-8

Grupa G

FC Kopenhaga – Club Brugge 4:0 (Denswil 54- samobójcza, Delaney 64, Santander 69, Jorgensen 90)

Leicester – FC Porto 1:0 (Slimani 25)

Tabela:

Leicester 2 6 4-0 Kopenhaga 2 4 4-1 Porto 2 1 1-2 Club Brugge 2 0 0-7

Grupa H

Dinamo Zagrzeb – Juventus 0:4 ( Pjanic 24, Higuain 31, Dybala 57, Semper - samobójcza)

Sevilla – Olimpique Lyon 1:0 (Ben Yedder 52)

Tabela:

1 Juventus 2 4 4-0