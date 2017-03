Reprezentacja Polski pokonała na wyjeździe Mołdawię 15:3

Pierwszy wybiegł w wyjściowej 15, drugi wszedł do gry z ławki rezerwowych. Na boisku z Mołdawii zaprezentowali się także inni wychowankowie lubelskiego klubu: Stanisław Powała-Niedźwiecki, Wojciech Piotrowicz i Grzegorz Szczepański. Ostatni także wystąpił w sobotę w roli debiutanta. Z kolei Piotrowicz wpisał się na listę punktujących. Lublinianin podwyższył przyłożenie Daniela Gduli i w 19 minucie Polska prowadziła 7:0. Chwilę później „Biało-Czerwoni” stracili trzy punkty – rzut karny wykorzystał dla gospodarzy Ion Constantin (7:3). Po pół godzinie gry ponownie dał o sobie znać Piotrowicz. Łącznik ataku wykorzystał rzut karny i po pierwszej odsłonie Polska wygrywała 10:3.

Po zmianie stron prowadzeni przez Blikkiesa Groenewalda kadrowicze powiększyli przewagę. W 65 min kolejne pięć punktów zdobył z przyłożenia Radosław Rakowski. I choć w końcowych minutach pod polem punktowym Polaków momentami było bardzo gorąco, to wynik nie uległ zmianie. Polska pokonała Mołdawię 15:3.

Było to drugie grupowe zwycięstwo „Biało-Czerwonych” w rozgrywkach Rugby Europe Trophy. We wrześniu, na Arenie Lublin, wygrali 22:0 z Ukrainą. W lutym ulegli w Lizbonie Portugali 10:35. Do rozegrania zostały jeszcze dwa mecze: 8 kwietnia w Łodzi z Holandią i 22 kwietnia w Warszawie ze Szwajcarią.

Jednym z asystentów selekcjonera reprezentacji Polski jest Stanisław Więciorek, na co dzień szkoleniowiec Budowlanych Lublin.

Mołdawia – Polska 3:15 (3:10)

Punkty Mołdawii: Ion Constantin 3.

Punkty dla Polski: Daniel Gdula 5, Radosław Rakowski 5, Wojciech Piotrowicz 5.

Polska: Marcin Wilczuk (70 Radosław Bysewski), Łukasz Kujawa (38 Sebastian Kacprzak), Toma Mchedlidze (38 Adrian Ignaczak), Piotr Karpiński II (69 Piotr Wiśniewski), Karol Perzak (60 Marek Płonka Jr), Mateusz Bartoszek, Stanisław Powała-Niedźwiecki, Piotr Rzeszutek, Dawid Plichta, Wojciech Piotrowicz, Radosław Rakowski, Daniel Gdula, Grzegorz Szczepański, Wojciech Brzezicki, Sebastian Gruszczyński (38 Mateusz Plichta).

W innym spotkaniu: Holandia – Szwajcaria 38:25 (14:22).

Portugalia 4 19 148-30 Holandia 4 15 146-80 Szwajcaria 4 9 118-110 Polska 3 8 47-38 Mołdawia 5 6 100-162 Ukraina 4 0 45-184

1 kwietnia: Ukraina – Portugalia * 8 kwietnia: Polska – Holandia * 22 kwietnia: Polska – Szwajcaria.