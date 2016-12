Reprezentantki wracają do treningów

Marta Gęga i Joanna Drabik mają w piątek wrócić do treningów FOT. WOJTEK NIEŚPIAŁOWSKI

MKS Selgros szykuje się do przedświątecznego turnieju w Koszalinie. Zawody wystartują w poniedziałek, a lublinianki rozegrają w nim cztery mecze

Mimo przerwy w rozgrywkach spowodowanej mistrzostwami Europy mistrzynie Polski nie próżnują. W weekend podopieczne trenera Nevena Hrupca pokonały Olimpię Beskid Nowy Sącz 37:24. Dzisiaj na treningu powinny się już pojawić zawodniczki, które brały udział w ME w Szwecji. Polskę reprezentowały: Joanna Drabik, Weronika Gawlik, Marta Gęga i Agnieszka Kowalska. Z kolei w kadrze Czarnogóry była Ivana Bozović. Obie ekipy szybko zakończyły jednak swój udział w turnieju.

Jak mijały ostatnie tygodnie szczypiornistkom z Lublina? – Na ciężkiej pracy – mówi Kristina Repelewska, zawodniczka MKS Selgros. – Mimo naprawdę mocnych treningów udało się pokonać wysoko Olimpię, teraz liczymy także na dobre wyniki w Koszalinie. Chcemy pozytywnym akcentem zakończyć 2016 rok.

Mistrzynie Polski w poniedziałek wyjeżdżają do Koszalina, a swój pierwszy mecz podczas przedświątecznego turnieju w tym mieście rozegrają dzień później. Już o godz. 10 zmierzą się z Pogonią Baltica Szczecin. O godz. 14 rywalem będą z kolei gospodynie zawodów. – Jedziemy do Koszalina w pełnym składzie. Zawodniczki, które uczestniczyły w mistrzostwach Europy w piątek wracają do drużyny – dodaje Repelewska.

Niewykluczone, że trener Hrupec będzie miał także do dyspozycji Alesię Mihdaliovą i Sylwię Matuszczyk, które ostatnio leczyły kontuzje. Obie mają szanse znaleźć się w kadrze na zbliżającą się imprezę. – Obie narzekają na drobne kontuzje, a ja nie chcę ich przemęczać. Co prawda trenują, jednak na mniejszych obciążeniach – wyjaśnia szkoleniowiec ekipy z Lublina cytowany przez klubowy portal.

W najbliższy weekend MKS Selgros pozna swojego rywala w 1/8 finału Pucharu Polski. W grę wchodzi Sparta Gubin lub KPR Jelenia Góra. Runda wstępna tych rozgrywek odbędzie się w sobotę. Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane 15 lutego 2017 roku.

PROGRAM TURNIEJU W KOSZALINIE

Poniedziałek, 19 grudnia: Energa AZS Koszalin – Pogoń Baltica Szczecin (o godz. 17). Wtorek, 20 grudnia: MKS Selgros Lublin – Pogoń Baltica Szczecin (10) * UKS PCM Kościerzyna – AZS Łączpol AWFiS Gdańsk (12) * AZS Koszalin – MKS Selgros (14) * AZS Łączpol – Pogoń (16) * AZS Koszalin – Kościerzyna (16). Środa, 21 grudnia: AZS Łączpol– MKS