Robert Kubica testuje bolid Williamsa na torze w Abu Zabi (wideo)

Robert Kubica jest coraz bliżej powrotu do wyścigów Formuły 1. Polak we wtorek testował bolid Williamsa na torze Yas Marina w Abu Zabi, pokonując sto okrążeń i osiągając najlepszy czas na miękkich oponach. Przejazdy testowe modelem FW40 czekają go także w środę.