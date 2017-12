Ruszają Mistrzostwa Polski w pływaniu. AZS UMCS broni pierwszego miejsca

W niedzielę zakończyły się mistrzostwa Europy na krótkim basenie, a już dzisiaj startują... mistrzostwa Polski. Tym razem zawody zostaną rozegrane w Łodzi. To będzie ważna impreza dla AZS UMCS Lublin

Z Danii Biało-Czerwoni przywieźli trzy medale. Na podium stanęła nasza sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym w składzie z Konradem Czerniakiem z AZS UMCS oraz w konkurencjach indywidualnych Alicja Tchórz i Radosław Kawęcki. Reprezentanci nie będą mieli ani chwili wytchnienia. Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców wystartują we wtorek i potrwają do piątku. Już pierwszego dnia imprezy w Łodzi na 100 m stylem motylkowym wystartuje właśnie Czerniak. Akademicy będą mocno osłabieni, bo zabraknie Ludwiki Szynal, Zuzanny Chwadeczko, a także Ewy Osiniak, która była mocnym punktem chociażby w wyścigach sztafet. Jan Świtkowski też będzie mógł pomóc dopiero w czwartek i piątek.

– Mamy trochę problemów, bo zabraknie kilku ważnych nazwisk. To będzie jednak szansa dla zaplecza. Na pewno pewniakami do medalów są Konrad Czerniak i Janek Świtkowski – mówi Piotr Kasperek, trener klubu z Lublina. Dodaje też, że ten drugi dopiero w końcówce imprezy będzie mógł pomóc w walce o czołowe lokaty. – Janek ma bardzo napięty terminarz. Stąd dopiero włączy się do rywalizacji w czwartek. Mimo wszystko liczymy na dobry wynik – dodaje szkoleniowiec.

AZS UMCS prowadzi obecnie w klasyfikacji klubowej Polskiego Związku Pływackiego, ale po piętach akademikom depcze AZS AWF Katowice. Różnice nie są zbyt duże i ekipa z Lublina będzie musiała się mocno postarać, żeby utrzymać pozycję lidera. – Mistrzostwa w Łodzi to ostatnia duża impreza w tym roku, wiec wszystko rozstrzygnie się właśnie w najbliższych dniach. Chcemy utrzymać to pierwsze miejsce. Nie będzie łatwo z powodu absencji kilku zawodników. Są jednak inni, poza Czerniakiem i Świtkowskim przecież także: Julia Adamczyk, Wiktoria Samuła, czy Weronika Żmuda. Liczymy też na nasze kobiece sztafety, ale i na życiówki młodzieży – dodaje trener Kasperek.

W zawodach wystartuje w sumie niema 900 osób ze 150 klubów. AZS UMCS wysłał na zawody 26 osób. Nie zabraknie oczywiście innych ekip z regionu, jak: Wisła Puławy, Olimpia Lublin, czy Avia Świdnik.