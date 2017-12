LUK AZS UMCS lepszy od Marby. Teraz pracowity weekend

Środowa wygrana jest bardzo ważna, bo przybliża LUK AZS UMCS do gry w czołowej czwórce. Wreszcie udało się ograć rywala z góry tabeli. Marba to od kilku tygodni czwarty zespół grupy czwartej. W pierwszym wyrównanym secie górą były jednak przyjezdne, które pokonały rywalki 25:23.

Druga odsłona zdecydowanie należała do akademiczek. Podopieczne Jacka Rutkowskiego pozwoliły gospodyniom na zdobycie tylko 17 punktów. W partii numer trzy ekipa z Sędziszowa Małopolskiego nie zamierzała się jeszcze poddawać i mocno powalczyła. Na szczęście LUK AZS UMCS po raz kolejny był górą i ostatecznie wygrał spotkanie bez straty seta.

W sobotę lublinianki zmierzą się na wyjeździe z Płomieniem Sosnowiec, a dzień później wybiorą się do Dąbrowy Górniczej na mecz z tamtejszym MKS II. Jeżeli udałoby się wygrać dwa razy, to Natalia Gieroba i jej koleżanki mogą jeszcze spokojnie myśleć o awansie do najlepszej czwórki swojej grupy. Najbliżsi przeciwnicy są niżej w tabeli i w ostatnich tygodniach mają duże problemy ze zdobywanie punktów.

KS Marba Sędziszów Małopolski – LUK AZS UMCS Lublin 0:3 (23:25, 17:25, 23:25)

LUK AZS UMCS: Bogusz, Obszyńska, Gieroba, Urbańska, Konop, Kłuś (libero), Nejkauf, Wawerska, Bogdańska, Kowalska, Szajowska, Krzyżak.