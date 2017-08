Avia Świdnik wciąż bez uprawnień do gry w nowym sezonie

Już 7 sierpnia siatkarze Avii rozpoczną przygotowania do nowych rozgrywek. Czy będą mieli po co trenować? (fot. Andrzej Krupa)

Do 8 sierpnia klub ma czas na przedstawienie Komisji Licencyjnej PZPS odpowiednich wyjaśnień

Sprawa dotyczy kwestii związanych z przejęciem Autonomicznej Sekcji Piłki Siatkowej Avia przez Miejski Klub Sportowy Avia w styczniu tego roku. – Mamy wątpliwości w sprawie realizacji zadań związanych z zawartym między obiema stronami porozumieniem. Do MKS Avia wysłaliśmy pismo w tej sprawie. Do 8 sierpnia oczekujemy wyjaśnień. Na podstawie materiałów, którymi dysponowaliśmy, nie mogliśmy przyznać dla klubu MKS Avia Świdnik licencji na grę w II lidze w sezonie 2017/2018 – tłumaczy Stanisław Łopaciński, przewodniczący Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Dlaczego zatem świdnicki klub nie otrzymał licencji na grę w II lidze w sezonie 2017/2018? Art. 18, punkt 1, podpunkt 3 Regulaminu wydawania licencji klubowych dla drużyn szczebla centralnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej mówi o tym, że klub ubiegający się o licencję musi dołączyć do wniosku „oświadczenie dotyczące nie zalegania w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Zdrowotnych w stosunku do ZUS oraz oświadczenie klubu dotyczące nie zalegania w podatkach w stosunku do Urzędu Skarbowego nie przekraczających 90 dni na dzień składania wniosku”.

Wraz z przejęciem ASPS MKS przejął też zobowiązania. Chodzi o Urząd Skarbowy i ZUS. – Do zapłacenia było około 60 tysięcy. Z ZUS ASPS Avia podpisał ugodę. Jeżeli MKS dokonałaby spłaty w terminie, byłoby mniej odsetek do uregulowania. Nie dziwi nas zatem decyzja Komisji Licencyjnej o tym, że MKS Avia nie otrzymał licencji na grę w nowym sezonie – mówi pragnący zachować anonimowość nasz rozmówca.

Kolejne posiedzenie Komisji Licencyjnej ma się odbyć w połowie sierpnia. Jaka przyszłość czeka świdnickich siatkarzy? Jeżeli MKS Avia nie ureguluje należności, nie otrzyma pozwolenia na grę w sezonie 2017/2018. – Jesteśmy po to, aby pomagać drużynom. Mam nadzieję, że klub ze Świdnika wyjaśni wszystkie nasze wątpliwości i będziemy mogli przyznać mu licencję – dodaje Łopaciński.

– Ostatnio byłem na urlopie. Nie chcę komentować sprawy, bo na razie jej nie znam. Po zapoznaniu się z pismem Komisji Licencyjnej na pewno odniesiemy się do wytycznych. Zrobimy wszystko, aby Avia otrzymała wymagane pozwolenie na grę w II lidze – mówi prezes MKS Avia Świdnik Łukasz Reszka.