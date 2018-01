Lesan Halinów – Huragan Międzyrzec Podlaski 1:3. Zaskoczeni zagrywką

Takie mecze zawsze gra się ciężko. Szczególnie, że wybiegliśmy na parkiet po miesięcznej przerwie, jak też mierzyliśmy się z zespołem zamykającym ligową tabelę – mówi szkoleniowiec Huraganu Łukasz Wasąg.

Gospodarze podeszli do potyczki bez kompleksów, co było widać szczególnie w trzeciej odsłonie. W dwóch pierwszych setach to podopieczni trenera Wasąga dyktowali warunki. Goście wygrali do 13 i 18. – Przez dwie partie mieliśmy mecz pod kontrolą – przyznaje opiekun Huraganu. Od początku do końca każdej z tych odsłon to przyjezdni przeważali. Tomasz Nowacki i spółka dobrze radzili sobie w przyjęciu, obronie i bloku. Co chwila kończyli skuteczne ataki. Dwie przekonujące wygrane nieco zdekoncentrowały międzyrzeczan, którzy nie mogli odnaleźć się w trzecim secie.

Huragan nie radził sobie z zagrywką przeciwnika. – Lesan nie miał nic do stracenia i zagrał w tej partii bez obciążeń i na luzie. My pękliśmy w przyjęciu – tłumaczy trener Wasąg. W efekcie tego seta wygrali gospodarze 25:19.

Po przegranej opiekun Huraganu miał wiele do powiedzenia swoim zawodnikom. Uwagi szkoleniowca nie poszły na marne. W czwartej partii już wszystko wróciło do normy. – Zawodnicy otrząsnęli się ze słabszej postawy w trzecim secie i znowu zagrali tak dobrze jak na początku spotkania. Rozegraliśmy trzy dobre partie i jedną słabą, ale taka jest siatkówka. Najważniejsze, że wróciliśmy do domu z kompletem trzech punktów – mówi Łukasz Wasąg.

Lesan Halinów – Huragan Międzyrzec Podlaski 1:3 (13:25, 18:25, 25:19, 17:25)

Międzyrzec: Nowacki, Sobieszczak, Łęgowski, Ostapowicz, Robert, Jankowski, Kołodziej (libero), Maciej Bielecki (libero) oraz Michał Bielecki, Brzostek.

Wyniki pozostałych spotkań: MOS Wola Warszawa – BAS Białystok 1:3 (26:24, 11:25, 12:25, 23:25) * Huragan Wołomin – AZS UWM Olsztyn 3:1 (25:16, 23:25, 25:21, 25:23) * Centrum Augustów – Metro Warszawa 3:2 (29:27, 18:25, 23:25, 26:24, 15:4) * Czołg AZS UW Warszawa – Legia Warszawa * pauzował Net Ostrołęka.