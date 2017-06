Old Stars Nałęczów mistrzami Polski Oldboyów

Zwycięzcy turnieju w kategorii 55 plus Old Stars Nałęczów (fot. Adrian Sawko/oldboysvolleyballcup.pl)

W Kędzierzynie Koźlu odbyły się XXII ORLEN Mistrzostwa Polski Old Boyów im. Wojciecha Zielińskiego. W kategorii 55+ bezkonkurencyjna okazała się drużyna Old Stars Nałęczów

W rywalizacji wzięło udział kilkuset zawodników w sześciu kategoriach wiekowych. Najmłodszą była 35+, po najstarszą 60+.

Ekipa z Nałęczowa pokonał w pierwszym meczu trafiła na mistrzów z ubiegłej edycji Sport Partner Nowy Sącz. I mimo wygranej w pierwszej partii zeszął z parkietu jako przegrana ulegając 1:2. W kolejnym spotkaniu poszło już zdecydowanie lepiej. Old Stars ograli 2:0 KSK Kołczygłwy i awansowała do półfinału. A w nim drużyna z Nałęczowa również 2:0 (25:12 i 25:20) ograła Asprod Goleniów Szczecin i awansował do finału. A w nim okazał się lepszy od Tip-Topol Pobiedziska zwyciężając 2:1 po pasjonującym meczu. Po porażce w pierwszym secie Krzysztof Walczak i spółka mieli nóż na gardle. Druga partia była bardzo wyrównana. Drużyna z uzdrowiska jednak lepiej trzymała nerwy na wodzy i wygrała 30:28. A w trzecim decydującym secie nałęczowianie poszli za ciosem i wygrali 15:8 zdobywając tym samym złoty medal. – To były nasze dziewiąte mistrzostwa Polski – mówi Krzysztof Walczak, kapitan drużyny. – Jednak wcześniej rywalizowaliśmy w młodszych kategoriach. Przed zawodami po cichu liczyliśmy na podium. Szczególnie emocjonujący był półfinał, w którym rywale w pewnym momencie mieli dwie piłki meczowe – dodaje.

Old Stars poza końcowym tryumfem zgarnęli jeszcze dwie dodatkowe nagrody. MVP turnieju został Marek Włodzimierz. Ten sam zawodnik został także wybrany na a najlepszego przyjmującego. – Były to dwie absolutnie zasłużone wyróżnienia – mówi kapitan zespołu z Nałęczowa. – Impreza była bardzo mocno obsadzona. W każdej kategorii wiekowej roiło się od utytułowanych graczy. Wymienię choćby tych z 35 plus jak Sebastian Świderski i Dawid Murek. Atmosfera była wspaniała. Za rok znów weźmiemy udział w zmaganiach i będziemy bronić tytułu – kończy Walczak. (BS)

Klasyfikacja końcowa w kategorii 55+: 1. Old Stars Nałęczów 2. Tip-Topol Pobiedziska 3. Sport Partner Nowy Sącz 4. Asprod Goleniów-Szczecin 5. PGE Elektrownia Bełchatów 6. KSK Kołczygłowy.