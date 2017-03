31 marca-2 kwietnia

Piłka nożna

* III liga: Motor Lublin – Garbarnia Kraków, w sobotę o godz. 17 na Arenie Lublin przy ul. Stadionowej w Lublinie * Orlęta Radzyń Podlaski – MKS Trzebinia/Siersza, w niedzielę o godz. 12 na stadionie przy ul. Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim.

* IV liga, sobota: Powiślak Końskowola – Górnik II Łęczna (14) * Stal Kraśnik – Hetman Zamość (15) * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Chełmianka Chełm (15) * LKS Milanów – Polesie Kock (15). Niedziela: Lutnia Piszczac – Lewart Lubartów (14) * Włodawianka Włodawa – Kryształ Werbkowice (14) * Unia Hrubieszów – Victoria Żmudź (14) * POM Iskra Piotrowice – Kłos Chełm (15) * Łada 1945 Biłgoraj – Lublinianka Lublin (16).

* Bialska klasa okręgowa (wszystkie mecze w niedzielę o godz. 16): Sokół Adamów – Tytan Wisznice * ŁKS Łazy – Orlęta Łuków * Dąb Dębowa Kłoda – Kujawiak Stanin * LZS Dobryń – Bizon Jeleniec * Niwa Łomazy – Orzeł Czemierniki * Grom Kąkolewnica – Unia Żabików * Huragan Międzyrzec Podlaski – Dwernicki Stoczek Łukowski.

* Chełmska klasa okręgowa (wszystkie mecze w niedzielę o godz. 16): Start Krasnystaw – Ruch Izbica * Granica Dorohusk – Eko Różanka * Unia Rejowiec – Vitrum Wola Uhruska * Brat Siennica Nadolna – Tatran Kraśniczyn * Ogniwo Wierzbica – Unia Białopole * Hetman Żółkiewka – Sparta Rejowiec Fabryczny * Spółdzielca Siedliszcze – Frassati Fajsławice.

* Lubelska klasa okręgowa, sobota: Płomień Trzydnik Duży – Piaskovia Piaski (11) * MKS Ryki – Perła Borzechów (16). Niedziela: Granit Bychawa – Stok Zakrzówek (14) * Janowianka Janów Lubelski – Stal Poniatowa (15) * Opolanin Opole Lubelskie – Orion Niedrzwica Duża (15) * GKS Niemce – Tur Milejów (15) * KS Góra Puławska – Unia Wilkołaz (15.30) * Wisła II Puławy – Sygnał Lublin (17).

* Zamojska klasa okręgowa, sobota (oba mecze w sobotę o godz. 16): Orion Dereźnia – Korona Łaszczów * Olender Sól – Sokół Zwierzyniec. Niedziela: Huczwa Tyszowce – Olimpia Miączyn (14) * Victoria Łukowa/Chmielek – Omega Stary Zamość (15) * Igros Krasnobród – Roztocze Szczebrzeszyn (15) * Potok Sitno – Pogoń 96 Łaszczówka (15) * Sparta Wożuczyn – Włókniarz Frampol (15) * Grom Różaniec – Cosmos Józefów (16).

* Centralna Liga Juniorów, niedziela: Motor Lublin – TOP 54 Biała Podlaska (12).

* Wiosenny Puchar Lublina, w sobotę od godz. 19 na Orliku przy ul. Rycerskiej i w niedzielę od godz. 18 na Orliku przy Al. Racławickich w Lublinie.

* Turniej Piłki Nożnej – „Szanuję swoje miasto – Lublin”, w sobotę o godz. 11 na Orliku SP nr 52 przy ul. Jagiełły w Lublinie.

Żużel

* Eliminacje Złotego kasku, w piątek o godz. 17.30 na stadionie MOSiR przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie.

Sporty walki

* Zawodowa Gala MMA TFL 11, w sobotę od godz. 20 w hali Sportowej im. Arkadiusza Gołasia przy ul. księdza Jerzego Popiełuszki 1 w Kraśniku.

Rugby

* Ekstraliga: Budowlani Lublin – Lechia Gdańsk, w niedzielę o godz. 15 na boisku przy ul. Krasińskiego 11 w Lublinie.

Koszykówka

* Rozgrywki LNBA: w sobotę i niedzielę w hali Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy ul. Langiewicza w Lublinie. Program weekendu, sobota: Nplay – Winiarnia u Dyszona (o godz. 13) * Venta – Myjnia Krycha CGM Polska (14) * Korwex – Symbit (15) * No To Co – Partizan (16) * WSNS Devils – AT Vision (17.30) * Drink Team – Maverics (19). Niedziela: Kouba – Gang Albanii (13) * Ekbud – BiM Team (14) * Dragon Juranda 7 – Grizzly Asseco BS (14) * Matematyka – Alco (16) * Kadeo-Nadar – Bracia Mrozik (17.30) * ESPO Pszczółka II – GoPRO Lublin 51 (19).

Piłka ręczna

* II liga mężczyzn: AZS UMCS Lublin – Politechnika Anilana Łódź, w sobotę o godz. 12 w hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

* I liga kobiet: MKS AZS UMCS Lublin – Jutrzenka Płock, w sobotę o godz. 15 w hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

Futsal

* Mecz towarzyski: AZS UMCS Lublin – Amatar Brześć, w sobotę o godz. 19 w hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

Siatkówka

* II liga mężczyzn: LKPS Politechnika Pszczółka Lublin – KKS Kozienice, w niedzielę o godz. 17 w hali sportowej Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36 (wjazd od ul. Nadbystrzyckiej – wjazd koło Kościoła) w Lublinie.

Snooker

* XXV Mistrzostwa Polski w Snookerze, od czwartku do niedzieli w klubie Masters w Galerii Handlowej Olimp przy Al. Spółdzielczości Pracy 36 w Lublinie.

Tenis stołowy

* Drużynowe Mistrzostwa Województwa juniorek i juniorów, w sobotę o godz. 9 w sali ZS nr 1 w Tomaszowie Lubelskiem.

* Drużynowe Mistrzostwa Województwa skrzatek i skrzatów, w sobotę o godz. 10.15 w sali ZS nr 1 w Tomaszowie Lubelskiem.