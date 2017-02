Sportowiec roku 2016. Kobiety rządziły na scenie

Blisko miesiąc głosowania, tysiące nadesłanych sms-ów i kuponów i wreszcie mamy to! W piątek, podczas Wojewódzkiego Balu Sportowca w Hotelu Victoria, ogłosiliśmy najlepszą dziesiątkę sportowców 2016 roku, a także wyróżnionych w pozostałych kategoriach. O tym, kto zwyciężył, zdecydowały wyłącznie Wasze głosy. Zgodnie z regulaminem, redakcyjnie nie mieliśmy nic do gadania. Kapituła, powołana przez redaktora naczelnego przyznała jedynie kilka dodatkowych nagród.

– To dzięki wam rok 2016 był rokiem, w którym daliście nam tyle emocji, tyle radości. Nazwa hotelu Victoria zobowiązuje, dlatego pozwólcie, że złożę gratulacje w imieniu czytelników tym, którzy osiągnęli mistrzowskie tytułu – zwrócił się do przybyłych gości redaktor naczelny Dziennika Wschodniego Krzysztof Wiejak.

– Nie zawsze da się wygrywać i chyba każdy z nas o tym wie, a sportowcy najlepiej. I to jest tak, że wygrana nie zawsze przychodzi, ale chodzi o to, żeby stawać się lepszym. Jeżeli przypomnimy sobie, jak ten rok 2016 wyglądał, podsumujemy go, to myślę, że możemy sobie z satysfakcją powiedzieć, że ten rok był lepszy od tego, który był wcześniej – stwierdził Krzysztof Komorski, zastępca prezydenta Lublina. – Gratuluję wszystkim bohaterom konkurencji drużynowych, konkurencji indywidualnych. Gratuluję wszystkich sukcesów i gratuluję przede wszystkim walki i pracy włożonej w to, aby jak najlepiej przygotować się do zawodów – dodał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Sportowcem roku została Justyna Marciniak, która zgromadziła 5190 pkt. Karateczka okazała się najlepsza zarówno w głosowaniu SMS, jak i za pośrednictwem kuponów. Rywalizacja o pierwsze miejsce była jednak bardzo zacięta. Do końca o zwycięstwo walczyły także Iwona Podkościelna z Aleksandrą Tecław. Ostatecznie niepełnosprawne kolarki KKT Hetman Lublin, które wywalczyły złote medale igrzysk paraolimpijskich, zajęły drugie miejsce. Skład podium uzupełniła piłkarka nożna Górnika Łęczna Ewelina Kamczyk. W sumie na 12 osób sklasyfikowanych w czołowej dziesiątce znalazło się aż dziewięć kobiet.

Minione miesiące były dla Marciniak bardzo udane. Została multimedalistką mistrzostw Polski, ale przede wszystkim, jako jedyny sportowiec z województwa lubelskiego, wywalczyła tytuł mistrzyni świata. Podczas imprezy, która odbyła się w Krakowie, zdobyła dwa złote medale (w kumite indywidualne i drużynowo) oraz jeden brązowy (fuku-go).

– Te sukcesy były dla mniej spełnieniem moich marzeń. Szczególnie, że kumite jest konkurencją walki, taką najbardziej prestiżową, najtrudniejszą konkurencją. Te medale, także to zwycięstwo w plebiscycie, to jednak nie tylko mój sukces, ale szeregu ludzi, którzy za tym stoją. Trenerów i coachów. W zeszłym roku wydarzyła się także inna bardzo ważna dla mnie rzecz. Zastanawiałam się długo, co mogę od siebie dać. Żeby nie tylko brać te tytuły, nie tylko żądać czegoś i w grudniu udało mi się wydać książkę: „Karate, Nie tylko dla dzieci”. Chciałam z tego miejsca podziękować również wszystkim tym osobom, które pomogły mi w wydaniu tej ksiązki – powiedziała Marciniak.

W pozostałych kategoriach zwyciężyli: Oskar Bober (nasi w kraju i za granicą), Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin (drużyna roku), Dariusz Gaweł (prezes roku) oraz Krzysztof Szewczyk (trener roku), Aleksandra Tecław i Iwona Podkościelna (niepełnosprawny sportowiec roku).

Kapituła, powołana przez redaktora naczelnego Dziennika Wschodniego, przyznała także dodatkowe wyróżnienia, które trafiły w ręce: Joanny Drabik, Jakuba Piątka oraz Przemysława Krajewskiego.