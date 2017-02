TBV Start Lublin – Polfarmex Kutno 81:77. Olbrzymi krok w kierunku utrzymania

To zwycięstwo bardzo mocno przybliża lublinian do zrealizowania upragnionego celu, czyli utrzymania się w lidze. Mecz od samego początku był bardzo zacięty, chociaż lekką inicjatywę przez większość spotkania posiadali czerwono-czarni. Gospodarze odskoczyli od rywali dopiero w czwartej kwarcie. W 37 min ich przewaga sięgnęła aż 13 punktów. Mimo to końcówka była bardzo nerwowa. Lublinianie stracili dziewięć „oczek” z rzędu i pozwolili rywalom odzyskać wiarę w możliwość odniesienia sukcesu. Na szczęście te złą seruię TBV Startu przerwał celną trójką Doug Wiggins, czym ostatecznie przechylił szalę zwycięstwa na korzyść miejscowych zawodników.

Najlepszym zawodnikiem spotkania był Doug Wiggins. Amerykański rozgrywający zdobył 18 punktów i miał pięć asyst. Dodatkowo, Wiggins wymusił również aż siedem fauli.

TBV Start Lublin – Polfarmex Kutno 81:77 (15:17, 22:19, 24:16, 20:25)

TBV: Wiggins 18 (2x3), Boone 16, Dłoniak 14 (4x3), Balmazović 11 (3x3), Kowalski 5 (1x3) oraz Covington 15 (2x3), Jankowski 2, Ciechociński 0, Trojan 0, Kellogg 0.

Polfarmex: Jarecki 17 (1x3), Bartosz 16 (2x3), Thompson 13 (3x3), Fraser 11, Kowalczyk 10 (2x3) oraz Grochowski 5, Sałasz 5 (1x3), Gabiński 0, Kobus 0.

Sędziowali: Kowalski, Czajka, Wierzman. Widzów: 2500.