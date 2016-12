Turniej Czterech Skoczni: Wojciech Fortuna stawia na Stocha (wideo)

– To jest bardzo dobry początek. On sobie to wypracował, wrócił do formy i wie, jak należy skakać. Duże brawa. Stawiam na niego, że wygra Turniej Czterech Skoczni – ocenił występ Stocha Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski z 1972 roku.

Przypomnijmy, żę nieźle wypadli także inni Polacy. Na siódmej pozycji zawody ukończył Piotr Żyła. Jak wypadli pozostali reprezentanci Biało-Czerwonych? Maciej Kot ostatecznie zakończył zmagania jako 12 zawodnik w całej stawce.

Kolejny z naszych skoczków, który awansował do drugiej serii, czyli Dawid Kubacki też wypadł całkiem nieźle i w Obersdorfie wywalczył szestanstą lokatę. Osiemnasty był z kolei Stefan Hula.

Warto jeszcze dodać, że Klemens Murańka był 40, a Jan Ziobro zakończył konkurs dwa „oczka” niżej. Co ciekawe ten drugi musiał stoczyć pojedynek z... Żyłą i zdecydowanie go przegrał.