Tytan - Dwernicki 3:0. Nadrobili zaległości z jesieni

Według terminarza mecz miał zostać rozegrany w ramach ostatniej kolejki rundy jesiennej. Jednak z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych został przełożony na wiosnę. W Wisznicach spotkały się zespoły walczące o utrzymanie, ostatni w klasyfikacji Tytan oraz przedostatni Dwernicki. Więcej do stracenia mieli gospodarze, którym porażka mocno skomplikowałaby sytuację w tabeli. Po zwycięstwie miejscowi zbliżyli się do Dwernickiego już na punkt.

Zespół Tytana prowadził nowy trener Jan Jakubiec. Pojawienie się tego szkoleniowca, który ściągnął do zespołu kilku nowych, bardzo doświadczonych zawodników sprawiło, że outsider po pierwszej rundzie bardzo poważnie myśli o pozostaniu w klasie okręgowej. – Rozpoczęliśmy bój o utrzymanie. I nie będzie ważne z kim gramy, z każdym będziemy chcieli wygrać. Na tabelę i nasze w niej miejsce spojrzymy po ostatniej kolejce – mówi trener Jakubiec.

Jego podopieczni prowadzili do przerwy 1:0, po uderzeniu z główki Kamila Oniszczuka. Obrońca wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego Roberta Kupszty. Pomocnik zawitał do Wisznic z rezerw Wigier Suwałki. Kolejne trafienie to dzieło Grzegorza Makaruka, który płaskim strzałem wykończył akcję. Na 3:0 podwyższył Damian Litwiniuk. – Spokojnie powinniśmy wygrać ten mecz znacznie wyżej. Przez 35 minut drugiej części gra toczyła się na jednej połowie boiska, czyli po stronie gości. Nie gramy jeszcze tak, jak byśmy sobie życzyli. Myślę, że za dwa, trzy tygodnie drużyna będzie prezentować się zdecydowanie lepiej – prognozuje Jakubiec.

– Przegraliśmy ważny mecz. Pierwszego i drugiego gola straciliśmy po naszych błędach, najbardziej szkoda pierwszego trafienia. Na przyszłość musimy poprawić koncentrację przy stałych fragmentach – mówi grający trener Dwernickiego Jarosław Pieńkus. (grom)

Tytan Wisznice – Dwernicki Stoczek Łukowski 3:0 (1:0)

Bramki: K. Oniszczuk (41), Makaruk (57), D. Litwiniuk (78).

Tytan: Broniewicz – Polubciec, Łasocha, K. Oniszczuk, H. Litwiniuk, D. Litwiniuk, Zaborniak (46 Szyszłow), Gromysz, Kupszta, Jaworski (46 Makaruk), Trębicki (80 M. Oniszczuk).

Dwernicki: B. Miszta – Kozieł, Śledź, Moreń, Sierociuk, Wasilewski (65 Perczyński), Kozłowski, Bogusz (30 Kosut), Pieńkus, Osiak (70 Wypych), Ozygała.