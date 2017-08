Tytuł ligi letniej LNBA trafił w godne ręce

Doświadczony rozgrywający zupełnie zdominował mecz decydujący o złotym medalu. Popularny „Ziółek” zdobył aż 25 pkt. Najlepiej o jego wszechstronności świadczy fakt, że miał również 9 asyst oraz 5 bloków. Były zawodnik sekcji uczelnianej UMCS najbardziej przydatny był w pierwszej kwarcie, w której zdobył aż 15 pkt. To właśnie ten fragment rozstrzygnął losy finałowej potyczki, bo Kadeo po 10 min wygrywało już 27:11. Później mogło już kontrolować wynik, który cały czas wahał się w granicach 10 pkt. Niebezpiecznie zrobiło się jedynie w połowie trzeciej kwarty, kiedy po trafieniu Mateusza Prażmo różnica zmniejszyła się zaledwie do dwóch „oczek”. Wtedy jednak do pracy ponownie wzięli się Ziółkowski oraz Andrzej Szymański i zapewnili sukces swojej ekipie. U przegranych warto wspomnieć o rewelacyjnej postawie Mateusza Prażmo. Pochodzący z Lubartowa koszykarz zdobył aż 32 pkt.

Trzecie miejsce przypadło DBrosowi, który w „finale pocieszenia” rozgromił ekipę Domiku Pasywnego 104:79. Mecz rozstrzygnął się już w pierwszej, po której pochodzący z Puław zawodnicy wygrywali 31:14. Ojcem sukcesu był Norbert Wasiłek, który kompletnie zdominował strefę podkoszową. Były zawodnik Pogoni Puławy zebrał w tym spotkaniu aż 23 piłki. U pokonanych na wyróżnienie zasłużył Marek Lejko autor aż 38 pkt.

Organizatorzy przyznali też indywidualne wyróżnienia. Królem strzelców został Piotr Ziółkowski z Kadeo. * Najlepiej zbierający – Karol Sputowski (BiM Team) * Najlepiej podający – Piotr Ziółkowski (Kadeo) * Najlepiej przechwytujący – Mateusz Prażmo (BiM) * Najlepiej blokujący – Piotr Ziółkowski (Kadeo) * Najskuteczniejszy za 1 pkt – Seweryn Szast (Domik) * Najskuteczniejszy za 2 pkt – Michał Szponder (Dbros) * Najskuteczniejszy za 3 pkt – Mateusz Prażmo (BiM).

BiM Team – Kadeo-Nadar Grizzly 56:68 (11:27, 18:10, 13:15, 14:16)

BiM: Prażmo 32 (7x3), Sputowski 7, Małyszek 6, Bukowski 5 (1x3), Wach 2 oraz Strojek 2, Padysz 2, Skałecki 0.

Kadeo: Ziółkowski 25 (4x3), Szymański 23 (1x3), Andrzejak 8, Przemysław Chabros 6, Tarnowski 6 oraz Piotr Chabros 0, Ożga 0, Michalski 0.

Widzów: 200.

DBros – Domik Pasywny 104:79 (31:14, 13:24, 28:20, 32:21)

DBros: Wręga 21 (5x3), Szponder 20 (1x3), N. Wasłek 17, Jarosz 16 (2x3), Szymanek 14 (4x3) oraz Koziński 10 (2x3), Żaczek 4, Dębski 2.

Domik: Lejko 38 (7x3), Adamczyk 13 (2x3), Szast 10, Antosiewicz 8, Kocowski 5 oraz Dejnek 5 (1x3).