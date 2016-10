Upragnione zwycięstwo rezerw TBV Start Lublin

Cała pierwsza piątka TBV Startu II Lublin, która wyszła na sobotni mecz z Żubrami ma na swoim koncie występy w Tauron Basket Lidze. Nic więc dziwnego, że gospodarze, którzy do tej pory tylko przegrywali wreszcie po raz pierwszy posmakowali triumfu. Dość nieoczekiwanie jednak wynik był sprawą otwartą do ostatnich sekund. W decydującej akcji na sekundę przed końcem za trzy punkty trafił Bartosz Ciechociński i zapewnił zwycięstwo lublinianom. Popularny „Ciecho” zdobył w tym spotkaniu łącznie piętnaście punktów. Wyróżnił się również Jarosław Trojan, który do trzynastu punktów dołożył także dwanaście zbiórek.

Dużo gorzej powiodło się innemu lubelskiemu przedstawicielowi na tym poziomie rozgrywkowym, AZS UMCS Lublin. Podopieczni Przemysława Łuszczewskiego ponieśli pierwszą porażkę w tym sezonie. Mocniejsza od nich okazała się Stal Stalowa Wola. Ojcem zwycięstwa był Rafał Partyka 37-latek zdobył aż 34 punkty. Po stronie lubelskiej wyróżnił się Mateusz Wiśniewski (16 punktów i 12 zbiórek). (kk)

TBV Start II Lublin – Żubry Leo-Sped Bialystok 59:58 (17:9, 9:10, 7:17, 26:22)

TBV Start II: Ciechociński 15 (3x3), Trojan 13, B. Pelczar 12 (1x3), M. Uniłowski 7, Kowalski 5 (1x3) oraz Łoś 4, Matysek 3 (1x3), Muda 0, Szyszkowski 0, Piliszczuk 0.

Żubry: Misiewicz 21 (1x3), Kalinowski 12 (4x3), Zabielski 8, Monach 7, Kujawa 3 (1x3) oraz Niewiński 3 (1x3), Bombrych 2, Łotowski 2.

Sędziowali: Tychowski i Kryśko. Widzów: 200.

ZKS Stal Stalowa Wola – AZS UMCS Lublin 79:74 (21:22, 19:14, 17:18, 22:20)

Stal: Partyka 34 (5x3), Kaczmarski 14 (3x3), Warszawski 8 (2x3), Zaguła 6 (1x3), Łabuda 3 (1x3) oraz Konieczny 8 (2x3), Pawlus 4, Wojtanowicz 2, Pietras 0, Nowak 0.

AZS UMCS: B. Karolak 16 (3x3), Wiśniewski 16 (1x3), Marciniak 14 (2x3), Tradecki 11 (2x3), D. Myśliwiec 5 (1x3) oraz Dusiło 10, Kowalczuk 2, Krzeszowski 0, Jagoda 0.

Sędziowali: Kusza i Słupczyński. Widzów: 300.