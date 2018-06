W sobotę reprezentacja Polski rozegra wewnętrzny sparing. Adam Nawałka 4 czerwca ogłosi kadrę na mundial

Goci, trzy skarby i parę księżniczek w bardzo bogatych grobach 0 2

Już samo to, że udało mi się znaleźć Gotów w miejscu, gdzie ich nie powinno być, to jest niesamowite. To jest skarb. Udało mi się pokazać, że kultura gocka była dynamiczna, bardzo tolerancyjna, otwarta na inne kultury, co zmieniło wyobrażenie o starożytności tamtego czasu. To też jest skarb. Trzecim moim skarbem - i tego skarbu najbardziej mi zazdroszczą - jest fakt, że czterdziestoletni dorobek mej pracy jest skonsumowany. Rozmowa z prof. Andrzejem Kokowskim z UMCS, jednym z najwybitniejszych archeologów w Europie, który obchodzi 40 lecie pracy zawodowej.