Wisła Puławy – Zagłębie Sosnowiec 1:1. Uratowali punkt w końcówce

Wisła Puławy zremisowała w sobotni wieczór z liderem I ligi Zagłębiem Sosnowiec. Gospodarze długo gonili wynik, ale w samej końcówce udało im się doprowadzić do wyrównania za sprawą Michała Budzyńskiego.

Pierwsze fragmenty przebiegały pod dyktando gości. Andrzej Witan poradził sobie jednak z próbami Wojciecha Łuczaka i Konrada Budka. W 11 minucie o mały włos własnego bramkarza nie zaskoczył Iwan Litwiniuk, ale skończyło się tylko rzutem rożnym dla Zagłębia. W 19 minucie wreszcie odgryzła się Duma Powiśla. I to jak. Konrad Nowak huknął z dystansu i do szczęścia zabrakło mu dosłownie centymetrów. Piłka wylądowała na poprzeczce bramki rywali. W końcówce strzelał jeszcze Sylwester Patejuk, który wrócił do składu po drobnej kontuzji. Nie zdobył jednak ósmego gola w tym sezonie, bo przymierzył tylko w boczną siatkę.

Tuż po zmianie stron przyjezdni mogli otworzyć wynik za sprawą Arkadiusza Najemskiego, ale zawodnik ekipy z Sosnowca główkował tuż obok bramki. Wisła nie pozostawał dłużna rywalom i po chwili też mogła objąć prowadzenie. Najpierw po akcji Fabiana Hiszpańskiego Jakub Szumski świetnie obronił strzał Patejuka, a niedługo później pojedynek z byłym bramkarzem Legii Warszawa przegrał też Konrad Szczotka.

W 56 minucie Zagłębie dopięło swego. Świetnie spisał się Vamara Sanogo. Francuz wpadł w pole karne i idealnie przymierzył do siatki obok Witana. Trener Robert Złotnik szybko zareagował i posłał do boju Jakuba Smektałę oraz Adama Patorę. W 70 minucie do remisu mógł jednak doprowadzić Nowak, po raz kolejny w sobotni wieczór na posterunku był Szumski.

Na kwadrans przed końcowym gwizdkiem dobry strzał z dystansu oddał Łuczak. Tylko dobry, bo futbolówka dosłownie o centymetry minęła słupek bramki Witana. Minuty uciekały, a puławianie ciągle przegrywali. Na szczęście znowu różnicę zrobił Patejuk. Najlepszy strzelec zaplecza ekstraklasy tym razem świetnie podał do Michała Budzyńskiego, a ten w 88 minucie zdobył gola na wagę jednego punktu. W doliczonym czasie gry Patejuk próbował jeszcze szczęścia z rzutu wolnego, jednak minimalnie chybił.

Wisła Puławy – Zagłębie Sosnowiec 1:1 (0:0)

Bramki: Budzyński (88) – Sanogo (56).

Wisła: Witan – Hiszpański, Budzyński, Pielach, Litwniuk, Głaz, Szczotka (67 Patora), Pożak (61 Smektała), Patejuk, Tetych (39 Brzeski), Nowak

Zagłębie: Szumski – Budek, Wiktorski, Markowski, Udovićić, Najemski, Dudek, Ryndak (57 Bartczak), Łuczak (80 Wilk), Pribula, Sanogo.

Żółte kartki: Pielach, Hiszpański, Głaz – Najemski.

Sędziował: Artur Aluszyk (Szczecin). Widzów: 1400.