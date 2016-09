Włodawianka - Hetman Zamość 1:5. Niedzielne wyniki IV ligi

Hetman pokonał w niedzielę Włodawiankę aż 5:1. - Kontrolowaliśmy ten mecz od początku do końca. Gospodarze mieli jednak swoje sytuacje. Zdobyli jednego gola, a do tego trafili w nasz słupek. Do końca walczyli o kolejne bramki - mówi Krzysztof Rysak, trener ekipy z Zamościa.