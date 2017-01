XXII Bieg Sylwestrowy Nałęczów – Sao Paulo za nami

W noc sylwestrową tradycyjnie już po raz 22 w uzdrowisku spotkali się amatorzy biegania, by na sportowo wejść w Nowy Rok. Taką formę imprezy wybrało niemal 170 biegaczy i biegaczek.

Zawodnicy i zawodniczki mieli do wyboru biegi na dystansie 6400 lub 1609 metrów. Na starcie nie stanęli jednak tylko biegacze. Organizatorzy przewidzieli także wyścig Nordic walking, w którym także odbyła się zacięta rywalizacja o wygraną. Nie mniej emocji wzudził najbardziej kolorowy, a zarazem zabawny – bieg przebierańców.

Organizatorami imprezy byli: Regionalne Stowarzyszenie Działań Społecznych „U Źródła”, Rada Wojewódzka LZS w Lublinie i ULKS Agro Natura Nałęczów, a partnerem i sponsorem Gmina Nałęczów oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Start zawodów odbył się o 23:55 tak aby wszyscy zawodnicy swoje zmagania zaczęli w 2016, a zakończyli w 2017 roku. Najlepszymi biegaczami na najdłuższym dystansie okazali się: Paulina Pawłowska z Lublina (23:11) i Daniel Wosik z Ostrowca Świętokrzyskiego 21:04). Z kolei na krótszym dystansie pierwsi linię mety minęli: Aneta Mitura-Bakalarczyk (Lublin) 7:24 i Mateusz Śliwiński (Lublin 5:54. Natomiast w biegu przebierańców, gdzie o zwycięstwie nie decydował czas lecz kreacja zwyciężył Wehikuł Czasu. - Pogoda do biegania była bardzo dobra, a co za tym idzie dopisała liczba uczestników. Chciałem bardzo podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania imprezy, a w szczególności Markowi Górniakowi i pani Mariannie Pardyce - mówi Stanisław Marzec, jeden z głównych inicjatorów Biegu Nałęczów-Sao Paulo.

Wyniki:

Bieg główny - dystans 6400 m

Kobiety: 1. Paulina Pawłowska (Lublin) - 23.11, Kinga Kaczuga (Bałtów) - 24.51, 3. Karolina Zygo (Lublin) - 26.24;

Mężczyźni: 1. Daniel Wosik (Ostrowiec Świętokrzyski) - 21.04, 2. Krzysztof Misiurek (Lublin) - 22.12, 3. Petro Michalczuk (Równe - Ukraina) - 22.36.

1609 metrów:

Kobiety: 1. Aneta Mitura-Bakalarczyk (Lublin) 7:24 2. Aneta Wiatr (Lublin) 7:50 3. Dorota Myskowska (Świdnik) 9:19

Mężczyźni: 1. Mateusz Śliwiński (Lublin) 5:54 2. Grzegorz Mazur (Lublin) 6:17 3. Mirosław Powęzka (Lubllin) 6:43

Nordic Walking (dystans 6400 m)

Kobiety: Jolanta Uss (Biała Podlaska) 36:10, 2. Agata Tuzimek (Kurów) 39:20 3. Małgorzata Kowalczyk (Wojciechów) 40:11

Mężczyźni: Krzysztof Piech (Biała Podlaska) 35:34, 2. Tomasz Chmielewski (Lublin) 36:50 3. Piotr Chmielewski 36:50

Bieg przebierańców:

1. Wehikuł Czasu 2. Hawaje 3. Perłowa Blondyna