ZImowe Igrzyska Olimpijskie: Historyczny występ polskich bobsleistów

Polska czwórka zajęła 13 miejsce w Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. To najlepszy wynik w historii tego sportu w naszym kraju. Pilotem osady był Mateusz Luty, a jednym z rozpychających Grzegorz Kossakowski. Obaj na co dzień reprezentują barwy AZS UMCS Lublin

To były dwa dni chwały polskich bobslei. W przeciętności, którą zaprezentowali polscy olimpijczycy startujący w Korei Południowej, wynik osady pilotowanej przez Lutego jest bardzo wartościowym rezultatem. Oczywiście, 13 miejsce nie brzmi rewelacyjnie, ale jeśli pod uwagę weźmiemy warunki w jakich Polacy przygotowywali się do startu w Pjongczang, to ten wynik musi budzić szacunek.

Wystarczy wspomnieć, że w czołowej 20 były tylko 3 drużyny z państw, w których nie ma toru bobslejowego. Budżet naszej osady również znacząco odbiegał od tego, czym dysponowali Niemcy, Łotysze czy Koreańczycy. Mimo to Luty i jego koledzy potrafili wywalczyć 13 miejsce, najlepsze w historii występów polskich bobsleistów w Igrzyskach Olimpijskich.

Czwórka swój start w Pjongczangu rozpoczęła wyśmienicie, bo po pierwszym ślizgu była 7. Ten wynik był jednak efektem szczęśliwego losowania. Nasza osada ruszyła jako 5, czyli w momencie kiedy tor był jeszcze w idealnym stanie. Zawodnik AZS UMCS potrafił to jednak wykorzystać i pojechał prawie perfekcyjnie.

Kolejne ślizgi były już wolniejsze, choć nadal Biało-Czerwoni uzyskiwali niezłe rezultaty. Ostatni zjazd miał decydować o tym, czy Polacy zajmą 12 miejsce. Niestety, drobny błąd na zakręcie numer 9 spowodował, że nasi reprezentanci spadli na 13 pozycję. – Jesteśmy bardzo zadowoleni. Chcieliśmy coś pokazać na tych igrzyskach i to nam się udało. Walczyliśmy z największymi potęgami i nie mamy się czego wstydzić – powiedział portalowi onet.pl Mateusz Luty.

Zawodnik AZS UMCS Lublin w Pjongczang przeżył jeszcze jedną miłą chwilę – podczas ceremonii zakończenia Igrzysk niósł polską flagę.

Wyniki: 1. Niemcy (Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis) 3:15.85, 2. Korea Południowa (Yunjong Won, Junglin Jun, Youngwoo Seo, Donghyun Kim) i Niemcy II (Nico Walther, Kevis Kuske, Alexander Roediger, Eric Franke) obie osady + 0.53, 4. Szwajcaria (Rico Peter, Thomas Amrhein, Simon Friedli, Michael Kuonen) + 0.74, 5. Łotwa (Oskars Melbardis, Daumants Dreiskens, Arvis Vilkaste, Jaris Strenga) + 0.80, 6. Kanada (Justin Kripps, Jesse Lumsden, Alexander Kopacz, Oluseyi Smith) + 0.84, (...) 13. Polska (Mateusz Luty, Arnold Zdebiak, Łukasz Miedzik, Grzegorz Kossakowski) + 2.04.