Znowu pechowy start Konrada Czerniaka w Grand Prix Polski

W weekend najlepsi zawodnicy w Polsce tym razem zmierzyli się w Poznaniu przy okazji kolejnych zawodów z cyklu Grand Prix Polski. Stawką były także kwalifikacje do mistrzostw świata w kanadyjskim Windsor

Bohaterami weekendu byli: Wojciech Wojdak, Tomasz Polewka oraz Radosław Kawęcki. Polski Związek Pływacki postawił bardzo trudne wymagania przed zawodnikami i tylko tej trójce udało się uzyskać przepustki na imprezę w Kanadzie, która odbędzie się w dniach 6-11 grudnia.

Nieprawdopodobny występ zaliczył zwłaszcza Wojdak, który na 1500 m stylem dowolnym pokonał Filipa Zaborowskiego o prawie... 50 sekund! To nie pomyłka, naprawdę chodzi o 50 sekund. Poza tym dużego pecha miała Aleksandra Urbańczyk, której w konkurencji 50 m stylem motylkowym do wypełnienia minimum zabrakło 0,02 sekundy. Blisko był także Konrad Czerniak. Zawodnik AZS UMCS Lublin był drugi n 50 m stylem dowolnym przegrywając jedynie z Pawłem Juraszkiem. Do wypełnienia minimum PZP zabrakło tylko 0,33 sekundy.

Pływak AZS UMCS znowu może mówić o braku szczęścia. Przed dwoma tygodniami w Łodzi zmagał się z urazem barku, a tym razem przyplątała się grypa żołądkowa. – Szkoda, że tak to się potoczyło, ale w niedzielę brakowało mi już sił. Dlatego nie wystartowałem na 100 m motylkiem – wyjaśnia Konrad Czerniak.

I dodaje, że jest zadowolony ze swojej postawy. – Czasy osiągałem niezłe, można powiedzieć, że jest postęp. Cieszę się zwłaszcza z występu na 100 kraulem. Szkoda tej niedzieli i braku minimum do Windsor. Można teraz gdybać, co by było, w sytuacji, gdy byłbym w stu procentach zdrowy. Popłynąłem jednak na tyle, na ile mogłem.

Czerniak wygrał rywalizację na 100 m stylem dowolnym z wynikiem 47,29. Wyprzedził Kacpra Majchrzaka o 0,26 sekundy. A tym razem do uzyskania przepustki na zawody w Kanadzie brakowało około pół sekundy. Wychowanek Wisły Puławy był także drugi na 50 m stylem motylkowym (23,27, przegrał z Marcinem Cieślakiem o 0,13 sekundy).

MŁODZIEŻ Z WORKIEM MEDALI

Jak zwykle mnóstwo medali w różnych kategoriach wiekowych wywalczyli inni zawodnicy z województwa lubelskiego. Cztery krążki do domu zabrała Julia Adamczyk z AZS UMCS, która wygrywała rywalizację wśród 17 i 18-latek na 200 i 400 m stylem zmiennym. Dwukrotnie była też trzecia (na 200 i 800 m stylem dowolnym). Zadowolony powinien być również Emil Krzykała. Pływak Avii Świdnik był najlepszy w rywalizacji 15-latków na 200 m stylem dowolnym i 100 m stylem zmiennym. A dwa brązowe krążki wywalczył także na 50 i 100 m stylem dowolnym. Dzięki temu Krzykała zajął bardzo dobre, czwarte miejsce w klasyfikacji na najlepszego zawodnika 15-letniego imprezy w Poznaniu.

Cztery razy na najniższym stopniu podium stawała Wiktoria Czarnecka (AZS UMCS), srebro i brąz wywalczyła Ewa Osiniak (także AZS UMCS), dwa razy na trzecim miejscu uplasowała się kolejna z Akademiczek Olimpia Prochownik. Reprezentująca ten sam klub Weronika Żmuda przywiozła do domu srebro i brąz. Z kolei Patrycja Kościk ze Spart Biłgoraj triumfowała na 50 i 100 m stylem grzbietowym w kategorii 17-18 lat. Na najniższym stopniu podium stawali również: Weronika Smyłek (Skarpa Lublin) i Bartosz Kotwica (Avia).