Żużel: Nicki Pedersen wraca do reprezentacji Danii. Wystąpi w Lublinie

Trzykrotny indywidualny mistrz świata na żużlu Nicki Pedersen powraca do składu reprezentacji Danii. Zawodnik został powołany na mecz z Polską, który w piątek 2 września odbędzie się w Lublinie.

Skład Duńczyków został zestawiony tak, by w każdej z par znalazł się jeden młody i jeden doświadczony zawodnik. W parze z „Powerem” zobaczymy 24-letniego Michela Jepsena Jensena. Kolejną będą tworzyć Bjarne Pedersen i startujący w Speedway Euro Championship Anders Thomsen. Z numerami 5 i 6 wystartują natomiast Leon Madsen i Peter Kildemand.

- Ten skład gwarantuje walkę o każdy punkt. Młodość, która przeplata się z doświadczeniem sprawia, że kibice w moim kochanym Lublinie zobaczą fenomenalną walkę – zapowiada trener reprezentacji Danii Hans Nielsen, legendarna postać światowego żużla, znana z występów w barwach lubelskiego Motoru. - Mecz z Polską to bardzo prestiżowe starcie. To, że nie zdobyliśmy medalu w tegorocznym Pucharze Świata, nie oznacza, że jedziemy do Lublina przegrać. Wręcz przeciwnie, będziemy chcieli udowodnić, że jesteśmy lepsi.

Jedna zmiana zaszła w awizowanym przed tygodniem składzie Polaków. Krzysztofa Buczkowskiego, który w dniu meczu z Danią weźmie udział w treningu przed Grand Prox Challenge w Vetlandzie zastąpił Janusz Kołodziej.

Mecz Polska-Dania odbędzie się w piątek 2 września na torze przy Al. Zygmuntowskich 5. Początek zawodów zaplanowano na godz. 20. Bilety w cenie 40 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy, przysługujący młodzieży uczącej się do 26.roku życia, kobietom, emerytom i rencistom). Wejściówki można kupować za pośrednictwem serwisu eventim.pl oraz w sieci sklepów Empik, Media Markt i Saturn w całej Polsce.

Oficjalne składy na mecz Polska – Dania:

Dania: 1. Michael Jepsen Jensen, 2. Nicki Pedersen, 3. Bjarne Pedersen, 4. Anders Thomsen, 5. Leon Madsen, 6. Peter Kildemand.

Polska: 9. Piotr Protasiewicz, 10. Grzegorz Zengota, 11. Maciej Janowski, 12. Przemysław Pawlicki, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Janusz Kołodziej