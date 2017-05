Speed Car Motor Lublin nadrabia zaległości w Opolu

Spotkanie pierwotnie miało odbyć się 17 kwietnia, ale zostało odwołane z powodu opadów deszczu. Teraz oba zespoły przystąpią do niego w nieco zmienionych składach. Wśród gości zabraknie Roberta Lamberta, który przed tygodniem zadebiutował na polskich torach i w meczu z Naturalną Medycyną PSŻ Poznań zdobył płatny komplet punktów, z miejsca zdobywając sympatię miejscowych kibiców. Brytyjczyk ma jednak bardzo napięty kalendarz i w najbliższą niedzielę w Opolu nie wystąpi, bo tego dnia czeka go start w Premiership w barwach Newcastle Diamonds.

W jego miejsce do składu Speed Car Motoru wraca Maciej Kuciapa, który tydzień temu dochodził do siebie po upadku, w jakim uczestniczył na torze w Krośnie. Trener Dariusz Śledź zdecydował się na jeszcze jedną zmianę. Stanisława Burza zastąpi Oskar Bober. Wychowanek lubelskiego klubu w tym sezonie jest zawodnikiem ekstraligowej Betard Sparty Wrocław i w 2.LŻ może startować jako gość. Związał się więc umową z klubem z rodzinnego miasta i w najbliższą niedzielę liczy na pierwszy ligowy występ w tym sezonie.

Po gościa sięgnęli także opolanie. W awizowanym składzie Stal-Met Kolejarza pojawił się Robert Chmiel. Junior ROW-u Rybnik w tym sezonie wystąpił w trzech meczach PGE Ekstraligi i legitymuje się średnią biegową 0,857. Do drużyny wraca z kolei Marcin Rempała, a także lider zespołu Kevin Woelbert, który nie mógł wystąpić w ostatnim meczu ze względu na udział w kwalifikacjach do Grand Prix Challenge.

Opolanie rozegrali do tej pory dwa ligowe spotkania i oba przegrali. Szczególnie bolesna była ubiegłotygodniowa porażka na własnym torze z KSM Krosno 44:45.

Z kolei lublinianie mają na koncie komplet wygranych. U siebie wysoko i bezdyskusyjnie pokonali PSŻ, a wcześniej Ostrovię Ostrów Wlkp. Jednak w jedynym dotychczasowym meczu wyjazdowym w Krośnie musieli sporo się namęczyć, aby wyszarpać dwa meczowe punkty.

– Druga liga nie jest łatwa i są w niej naprawdę silne drużyny. Do każdego spotkania podchodzimy z pełnym respektem do rywala. Wiemy, że mamy mocny zespół i stać nas na wygrywanie z każdym, ale to jest sport i musimy o tym pamiętać – przestrzega przed spotkaniem w Opolu trener Dariusz Śledź.

– Ten mecz nie będzie łatwy, ale chcemy go wygrać – dodaje Paweł Miesiąc. Zawodnik Speed Car Motoru w ubiegłym sezonie był liderem zespołu z Opola. Uwagami na temat tamtejszego toru zdążył się podzielić z kolegami z drużyny. – Rozmawialiśmy na ten temat już przed meczem, który został odwołany. Widzieliśmy nawierzchnię, każdy wie co i jak i teraz będziemy mogli tę wiedze wykorzystać.

Awizowane składy:

Stal-Met Kolejarz Opole: 9. Denis Gizatullin, 10. Marcin Rempała, 11.Adrian Gomólski, 12. Robert Chmiel, 13.Kevin Woelbert, 14. Tomasz Olczak.

Speed Car Motor Lublin: 1. Bjarne Pedersen, 2. Oskar Bober, 3. Paweł Miesiąc, 4. Maciej Kuciapa, 5. Daniel Jeleniewski, 6. Kamil Brzeziński.