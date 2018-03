Speed Car Motor Lublin wyjechał na zgrupowanie do Gorican

- Nasi żużlowcy przez całą zimę ciężko pracowali nad odpowiednim przygotowaniem do sezonu i bardzo nas to cieszy. Miejscowi zawodnicy trzy razy w tygodniu trenowali w klubie K1, do tego biegali we własnym zakresie, co raportowali naszym trenerom. Organizowaliśmy tez sesje, w których uczestniczyła cała drużyna, było także zgrupowanie w Kazimierzu Dolnym – relacjonuje Piotr Więckowski, menadżer Speed Car Motoru. – Teraz jest czas na wprowadzenie treningów na motocyklach. Niestety, mieszkamy w takiej części Europy, w której zima dość długo trzyma, dlatego wyjeżdżamy do chorwackiego Gorican. Będziemy mogli tam zobaczyć naszych zawodników podczas pierwszych jazd. Mam nadzieję, że po powrocie do Lublina nasz tor uda się doprowadzić do stanu umożliwiającego jeżdżenie.

Na obozie żużlowcy Motoru mają zameldować się w komplecie. W Gorican pojawią się więc także obcokrajowcy: Szwed Andreas Jonsson, Brytyjczyk Robert Lambert oraz Australijczyk Sam Masters. Ten ostatni wciąż wraca do zdrowia po upadku w ostatniej rundzie Indywidualnych Mistrzostw Australii. Żużlowiec w wyniku złamania kości piszczelowej musiał przejść operację, ale zapewniał, że gdyby była taka potrzeba, w ciągu dwóch tygodni mógłby wsiąść na motocykl.

- Sam pojedzie z nami do Chorwacji, ale nie wiadomo jeszcze, czy będzie trenował na torze. Gdybyśmy byli w trakcie sezonu, nie byłoby z tym problemu, ale w tej sytuacji wskazane jest, żeby oszczędzał nogę. Ale liczę, że zobaczymy go w akcji najpóźniej po powrocie do Lublina – mówi Więckowski.

Zawodnicy Motoru w Gorican będą trenować do końca tygodnia. Rozpoczęcie zajęć w Lublinie zależy od pogody. Obecnie trwają prace torowe, ale niepokojem napawają prognozy na weekend, które zapowiadają dziesięciostopniowy mróz.

Pierwszy mecz sezonu lublinianie rozegrają 7 lub 8 kwietnia, kiedy na swoim torze podejmą Orła Łódź. Z podaniem dokładnego terminu inauguracji klub czeka na decyzję o ewentualnej transmisji telewizyjnej.