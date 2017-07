Żużlowcy Speed Car Motoru Lublin w weekend pojadą dwa razy

– Starty dzień po dniu to dla większości z nas nic nowego, ale na pewno jest to spore wyzwanie. Czeka nas pracowity weekend i trzeba się do niego przygotować. Oba spotkania są dla nas bardzo ważne i chcemy zgarnąć w nich pełną pulę – zapowiada Paweł Miesiąc, zawodnik lubelskiego klubu.

Stawką starć w Poznaniu i Ostrowie będą nie tylko dwa punkty meczowe, ale też bonusowe „oczko” za lepszy bilans w dwumeczu. W pierwszej rundzie lublinianie z oboma rywalami zanotowali pewne zwycięstwa. Ostrovię pokonali 54:35, a z PSŻ-em wygrali 58:32.

Trener Dariusz Śledź na oba mecze awizował ten sam skład. Kibiców najbardziej ucieszył fakt, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę wystąpi Robert Lambert. Dla Brytyjczyka, który w trzech dotychczasowych występach w 2. Lidze Żużlowej wykręcił średnią biegową 2,625 codzienne starty to w tym sezonie chleb powszedni.

Miejsce w składzie stracił będący ostatnio w słabszej dyspozycji Maciej Kuciapa, którego zastąpił Stanisław Burza. Niewykluczone, że w niedzielę zestawienie lublinian ulegnie zmianie, bo w grę wchodzi gościnny występ Oskara Bobera, juniora Betard Sparty Wrocław. W sobotę wychowanek klubu z Lublina wystartuje w finale Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Rybniku, a w razie słabszego występu któregoś z kolegów w Poznaniu, będzie do dyspozycji w spotkaniu w Ostrowie.

Krajowi zawodnicy lubelskiej drużyny w Wielkopolsce pojawią się już dziś. W planach mają trening w Lesznie. Ten wybór nie jest przypadkowy.

– Geometria leszczyńskiego toru jest podobna do tego w Ostrowie. Nawet reprezentacja Polski przed ubiegłotygodniowym finałem Drużynowego Pucharu Świata w Lesznie trenowała przecież na ostrowskim owalu – podkreśla Jakub Kępa, dyrektor sportowy Speed Car Motoru.

Awizowany skład Speed Car Motoru na mecze w Poznaniu i Ostrowie Wlkp

1. Bjarne Pedersen, 2. Stanisław Burza, 3. Paweł Miesiąc, 4. Daniel Jeleniewski, 5. Robert Lambert, 6. Emil Peroń.

Awizowany skład Naturalnej Medycyny PSŻ Poznań

9. Władimir Borodulin, 10. Marcel Kajzer, 11. Mateusz Borowicz, 12. Daniel Pytel, 13. Frederik Jakobsen, 14. Przemysław Liszka.

Awizowany skład Ostrovii Ostrów Wlkp

9. Adam Ellis, 10. Kamil Brzozowski, 11. Patryk Dolny, 12. Łukasz Sówka, 13. Sam Masters, 14. Kamil Nowacki.