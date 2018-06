Indywidualne Mistrzostwa Polski. Trzymamy kciuki za Jeleniewskiego i Bobera!

Właściciele Speedway Wandy Kraków mają niemały problem. Bandy na ich stadionie utraciły homologację na 2018 rok przez co na torze przy ul. Odmogile nie mogą odbywać się zawody żużlowe. W związku z tą sytuacją Polski Związek Motorowy przeniósł do Lublin ćwierćfinał IMP.

Na liście startowej piątkowych zawodów znalazło się kilka ciekawych w środowisku żużlowym nazwisk. Z pewnością miejscowi kibice, którzy wybiorą się na stadion będą trzymać kciuki za swoich zawodników – Daniela Jeleniewskiego oraz Oskara Bobera, który w środę został przeniesiony z zawodów w Opolu do swojego rodzinnego miasta. Zawodnicy Speed Car Motoru nie są bez szans na zwycięstwo.

Kolejnym z faworytów do zwycięstwa będą zawodnicy, którzy w tym sezonie startują na torach ekstraligowych. Mowa o Adrianie Miedzińskim z forBET Włókniarza Częstochowa oraz Grzegorzu Walasku z Cash Broker Stali Gorzów. Obaj w tym sezonie jadą na przyzwoitym poziomie, a w Lublinie mogą pokusić się o zwycięstwo.

W Lublinie zobaczymy także kilku ciekawych juniorów. Niektórzy z nich już mieli okazję startować w tym roku na lubelskim owalu. Są to: Daniel Kaczmarek z Get Well Toruń, Patryk Rolnicki z Grupa Azoty Unii Tarnów czy Rafał Karczmarz z Cash Broker Stali Gorzów.

Początek zawodów o godzinie 19. Bilety będzie można kupić w kasach stadionowych już od 16. Ceny biletów to: 10 zł – normalny, 5 zł – ulgowy, 30 zł – trybuna główna.

Lista startowa: 1. Marcin Jędrzejewski (Arge Speedway Wanda Kraków), 2. Krystian Pieszczek (MRGARDEN GKM Grudziądz), 3. Oskar Bober (Speed Car Motor Lublin), 4. Ernest Koza (Arge Speedway Wanda Kraków), 5. Norbert Kościuch (Orzeł Łódź), 6. Daniel Kaczmarek (Get Well Toruń), 7. Mateusz Szczepaniak (ROW Rybnik), 8. Igor Kopeć-Sobczyński (Get Well Toruń), 9. Dominik Kossakowski (Zdunek Wybrzeże Gdańsk), 10. Daniel Jeleniewski (Speed Car Motor Lublin), 11. Adrian Miedziński (ForBet Włókniarz Częstochowa), 12. Arkadiusz Potoniec (Stal Rzeszów), 13. Rafał Karczmarz (Cash Broker Stal Gorzów), 14. Aureliusz Bieliński (Stal Rzeszów), 15. Grzegorz Walasek (Cash Broker Stal Gorzów), 16. Patryk Rolnicki (Grupa Azoty Unia Tarnów).

Fot. wojciech nieśpiałowski

