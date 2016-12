Każdy wyścig był nowym rozdziałem. Dariusz Śledź wraca do Lublina

W barwach klubów z Lublina rozegrał prawie 140 spotkań. Dariusz Śledź po raz trzeci wraca do rodzinnego miasta. Tym razem w roli trenera będzie uczestniczył w odbudowie lubelskiego żużla.

W przyszłym roku po rocznej przerwie Lublin powróci na żużlową mapę Polski. Próbę reaktywacji czarnego sportu nad Bystrzycą podjął KM Cross, który niedawno ogłosił skład drużyny na przyszłoroczne rozgrywki Polskiej 2. Ligi Żużlowej. Zespół poprowadzi Dariusz Śledź, wychowanek Motoru Lublin, który jako zawodnik w plastronie z koziołkiem ścigał się w sumie przez dziewięć sezonów.

Pierwszego startu nie pamięta

Urodził się w 1969 r. Sporty motorowe interesowały go od dziecka.

- Z całą naszą paczką najpierw trenowaliśmy motocross. W tej grupie był m.in. Piotrek Więckowski (obecny menadżer KM Cross - przyp. aut.) i jego brat. Któregoś razu przeczytaliśmy ogłoszenie o naborze do szkółki żużlowej i postanowiliśmy się zapisać. Choć oczywiście już wcześniej wiedziałem, co to żużel, bo chodziłem na mecze z tatą - wspomina Dariusz Śledź.