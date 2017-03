Żużel: Eliminacje Złotego Kasku przeniesione z Krosna do Lublina!

Pierwotnie rywalizacja o awans do zaplanowanego na 14 kwietnia w Zielonej Górze finału Złotego Kasku miała odbyć się 30 marca w Krośnie, Rawiczu i Gnieźnie. W przypadku zawodów na Podkarpaciu pojawił się jednak problem. W ostatnich miesiącach nawierzchnia krośnieńskiego toru została wymieniona, a w związku z niesprzyjającą pogodą do tej pory nie udało się jej sprawdzić podczas treningów. Dlatego Główna Komisja Sportu Żużlowego podjęła decyzję o przeniesieniu turnieju do Lublina.

W lubelskich eliminacjach Złotego Kasku wystąpi kilku zawodników z klubów PGE Ekstraligi: Paweł Przedpełski i Grzegorz Walasek z Get Well Toruń, Janusz Kołodziej i Bartosz Smektała z Fogo Unii Leszno oraz Maksym Drabik i Oskar Bober z Betard Sparty Wrocław. Ten ostatni w nadchodzącym sezonie ma jako „gość” startować także w barwach Speed Car Motoru Lublin. W zawodach zobaczymy też dwóch innych reprezentantów lubelskiego drugoligowca: Macieja Kuciapę i Daniela Jeleniewskiego. Ponadto miejscowej publiczności pokaże się kilku żużlowców, którzy w przeszłości występowali w KMŻ Lublin: Edward Mazur z Orła Łódź i Dawid Lampart ze Stali Rzeszów, a jednym z rezerwowych będzie Karol Baran z Włókniarza Vitroszlif CrossFit Częstochowa.

Początek zawodów zaplanowano na godz. 16. Bilety w cenie 20 zł (normalny) i 15 zł (ulgowy) będzie można kupować od godz. 12 w kasach stadionu przy Al. Zygmuntowskich. Dzieci do lat 12 pod opieką posiadającej bilet osoby dorosłej mają wejście za darmo.

Lista startowa - Lublin:

1. Paweł Przedpełski (Get Well Toruń)

2. Krzysztof Buczkowski (MRGARDEN GKM Grudziądz)

3. Grzegorz Walasek (Get Well Toruń)

4. Maciej Kuciapa (Speed Car Motor Lublin)

5. Patryk Rolnicki (Grupa Azoty Unia Tarnów)

6. Bartosz Smektała (Fogo Unia Leszno)

7. Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno)

8. Edward Mazur (Orzeł Łódź)

9. Dawid Lampart (Stal Rzeszów)

10. Maksym Drabik (Betard Sparta Wrocław)

11. Jakub Jamróg (Grupa Azoty Unia Tarnów)

12. Oskar Bober (Betard Sparta Wrocław)

13. Ernest Koza (Arge Speedwa Wanda Kraków)

14. Daniel Jeleniewski (Speed Car Motor Lublin)

15. Marcin Rempała (Kolejarz Opole)

16. Artur Czaja (Grupa Azoty Unia Tarnów)

R1. Karol Baran (Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa)

R2. Mariusz Fierlej (KSM Krosno)