Czy zarząd spółdzielni mógł pożyczyć pieniądze stowarzyszeniu? "Nie czujemy się, że popełniliśmy jakieś przestępstwo"

– Zostaliśmy pominięci i zlekceważeni – tłumaczy Piotr Szyszka, przewodniczący Komisji Gospodarski Zasobami Mieszkaniowymi i złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd spółdzielni (fot. Maciej Kaczanowski)

Świdnik. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej pożyczył 15 tysięcy złotych stowarzyszeniu, które prowadziło drużynę siatkarską Avii Świdnik. We władzach tego stowarzyszenia jest przewodniczący Rady Nadzorczej spółdzielni. Sprawa trafiła właśnie do prokuratury. Nie była to pierwsza pożyczka udzielona sportowcom.