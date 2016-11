Gospodynie kontra strażacy ochotnicy. "Każdy trzeźwy klucz do świetlicy dostanie"

Wiejska świetlica w Brzezicach poróżniła mieszkańców i strażaków ochotników. Niektórzy zarzucają mundurowym, że przebudowana za unijne środki świetlica wiejska służy wyłącznie do organizowanie wesel i chrzcin. Strażacy zaprzeczają. Szans na ugodę nie widać.

Brzezice to wieś leżąca przy drodze krajowej nr 12 tuż za Piaskami. 5 lat temu za unijne fundusze, przy wsparciu gminy Piaski została przebudowana remiza strażacka na świetlicę wiejską. Tablica informuje, że inwestycja miała na celu „zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Brzezic”. Obiekt został nie tylko wyremontowany, ale też wyposażony m.in. w sprzęt AGD. W budynku jest spora sala do organizacji imprez i kuchnia. Na górze jest m.in. siłownia, sala do gry w bilard i pracownia komputerowa. Wszystko zadbane i utrzymane w czystości.