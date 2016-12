Inwestycje w szpitalu w Świdniku. Na co pójdą pieniądze?

Modernizacja windy służącej do transportu pacjentów i dostosowanie budynku szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na te m.in. inwestycje zaplanowane na przyszły rok SP ZOZ w Świdniku weźmie ponad 900 tys. zł kredytu. Na tym lista inwestycji i planowanych zakupów się nie kończy.

Na początek SP ZOZ w Świdniku chce zaciągnąć kredyt bankowy, na którego poręczenie na ostatniej sesji zgodziła się Rada Powiatu. Pieniądze z kredytu zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury szpitala. – Są to inwestycje dostosowawcze do większego programu, z którego będziemy chcieli skorzystać – wyjaśnia Dariusz Kołodziejczyk, starosta świdnicki. Chodzi o partnerski projekt szpitali powiatowych „Zdrowe Lubelskie” i dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Za pieniądze z kredytu szpital chce w przyszłym roku wykonać kilka inwestycji. Zaplanowano modernizację trzech rozdzielni elektrycznych, ponieważ obecne – zasilające poszczególne części szpitala – nie spełniają obowiązujących norm. Z tych samych powodów trzeba będzie wymienić też szafy energetyczne. Wśród prac na 2017 r. jest też modernizacja instalacji elektrycznej i instalacji gazów medycznych oraz wymiana windy.

„Obecnie pracująca winda stanowi duże utrudnienie w transporcie pacjentów. Należy wymienić ją na nową o udźwigu 1200 kg wraz z systemem, który pozwoli na wykorzystanie tylko do celów medycznych – czytamy w załączniku do podjętej przez radnych uchwały w sprawie poręczenia kredytu.

Na tym plany inwestycyjne szpitala się nie kończą. Władze powiatu mają nadzieję, że kolejne inwestycję uda się zrealizować dzięki Programowi Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

– Wstępnie mamy już partnera. Jest nim szpital w Mińsku – mówi starosta świdnicki. Powiat będzie starać się o dofinansowanie już w pierwszym naborze. – Do końca grudnia musimy złożyć fiszkę do Ministerstwa Rozwoju – dodaje starosta Kołodziejczyk. – Projekt składa się koncepcyjnie. Jeśli ta nasza koncepcja, którą zaproponujemy, przejdzie ocenę – najpierw formalną w ministerstwie, a później Komisja Europejska ten projekt zatwierdzi jako kluczowy, to moglibyśmy ten projekt zrealizować w przyszłym roku.

Jeśli udałoby się uzyskać dofinansowanie, to pieniądze zostałyby przeznaczone na wyposażenie szpitala. Z kolei w ramach unijnego projektu „Zdrowe Lubelskie” szpital w Świdniku chciałby m.in. wymienić łóżka i kupić aparaturę medyczną.