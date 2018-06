"Jesteśmy już 30 godzin bez wody". Skarga mieszkańca

Miejscowość leży w gminie Piaski. Awaria objęła też sąsiednie wsie.

– Nie mamy jak się umyć, nie możemy podlać roślin. Nikt nie dostarczył nam wody. Dzwonimy do gminy, ale mają nas w poważaniu. Zostaliśmy potraktowani traktowani gorzej jak zwierzęcia. Prosimy o interwencję – skarży się nasz Czytelnik.

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Gminy przed południem awaria została usunięta.

– Z tego co wiem, woda była dowożona. Proszę jednak pamiętać, że to rozległy obszar, obejmujący sąsiednie miejscowości. Możliwe, że pomoc nie dotarła do wszystkich, ale to nie nasza wina – tłumaczy Marcin Najda, sekretarz gminy Piaski.