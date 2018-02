Kary za palenie śmieciami. Straż Miejska w Świdniku zapowiada więcej kontroli

W ostatnich dniach wykryto trzy drastyczne przypadki trucia powietrza. Do jednego z nich doszło wczoraj. O godz. 5.00 właściciel jednego z zakładów przy ulicy Piaseckiej postanowił pozbyć się poprodukcyjnych odpadów.

– Był bardzo zaskoczony, kiedy tuż po godz. 6.00 zapukali do niego strażnicy, obserwujący od pewnego czasu posesję. Początkowo, w panice, by pozbyć się dowodów, chciał wrzucić do pieca resztę odpadów. W końcu jednak przyznał się do winy i przyjął 300-złotowy mandat – mówi Janusz Wójtowicz, komendant SM.

Podobne zdarzenia odnotowano także przy ulicy Szerokiej i Wojska Polskiego, gdzie palono w piecu lakierowanymi płytami.

Strażnicy przypominają, że za palenie gumy, plastiku, impregnowanych i lakierowanych płyt meblowych, butelek PET oraz innych szkodliwych materiałów grozi do 500 zł mandatu.