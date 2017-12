Kto zaczepia dzieci koło szkoły? Uczeń dostał w brzuch. Napastnika szuka policja

Zgłoszenie od rodzica dziecka wpłynęło do naszej jednostki 29 listopada – informuje mł. asp. Elwira Domaradzka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Chodzi o ucznia szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 3. Chłopiec został uderzony w brzuch przez nieznajomego mężczyznę. – Prowadzimy dochodzenie w kierunku naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego – wyjaśnia mł. asp. Domaradzka.

Póki co, jest to jedyne oficjalnie zawiadomienie dotyczące mężczyzny, który ma zaczepiać dzieci w okolicach świdnickich szkół. Choć informacji na ten temat po mieście krąży sporo. Niepokojące sygnały docierają też do funkcjonariuszy świdnickiej policji i do dyrektorów szkół.

– Wiem o tym zaatakowanym chłopcu – przyznaje Marek Kwieciński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku. – Od jednej z wychowawczyń dowiedziałem się też o uczennicy trzeciej klasy, która była zaczepiana w okolicy skrzyżowania ul. Niepodległości i Kopernika. Do tego zdarzenia miało dojść na początku listopada.

O podobnych sytuacjach słyszeli też pedagodzy ze Szkoły Podstawowej nr 5. – Mieliśmy pewne sygnały, ale chyba były to tylko plotki. Żadna z nich się nie potwierdziła – mówi Tomasz Szydło, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku. I dodaje, że żaden z rodziców nie zgłosił mu, że jego dziecko było przez kogoś zaczepione. – Mimo to jesteśmy wyczuleni i uwrażliwieni na tego typu sygnały. Jesteśmy w kontakcie zarówno z policją jak też Strażą Miejską – zapewnia.

– Wszyscy rodzice dostali informację, aby młodsze dzieci były ze szkoły odbierane, a starsze wracały do domu w grupie – dodaje dyrektor SP nr 3 w Świdniku.

Policja uspokaja, że nie ma powodów do paniki. – Nie obserwujemy jakiegoś zwiększonego zagrożenia – mówi mł. asp. Domaradzka i zapewnia, że każdy sygnał jest dokładnie przez funkcjonariuszy sprawdzany. – Sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców są traktowane priorytetowo – podkreśla.

Świdnicka policja prowadzi „działania operacyjno-rozpoznawcze” i prewencyjne. Zwiększona została liczba patroli w okolicach szkół. Policjanci apelują też do rodziców, aby jak najszybciej informowali o niepokojących sytuacjach.

– Apelujemy też do rodziców aby rozmawiali z dziećmi o szeroko rozumianym bezpieczeństwie – dodaje rzeczniczka. – Aby mówili dzieciom jak powinni zachować się w kontakcie z osobami, których nie znają.