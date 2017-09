Ekspozycję śmigłowców zdominował model AW101. To propozycja Leonardo Helicopters ( firmy - matki PZL Świdnik) dla polskiej armii. Maszyna po raz pierwszy była prezentowana na kieleckich targach.

Widzimy ogromne zainteresowanie potencjalnych klientów - mówi Krzysztof Krystowski, wiceprezes Leonardo Helicopters. - To dla nas duże wydarzenie. Wydaje mi się, że jesteśmy jedyną firmą która wyciągnęła wnioski z poprzedniego przetargu na śmigłowce. Oferujemy wojsku to, czego potrzebuje, a inni to, co chcą sprzedać.



W ramach obecnych postępowań, AW101 oferowany jest w dwóch wersjach. Morskiej oraz poszukiwawczo - ratowniczej, dla wojsk specjalnych.



Tylko nasz śmigłowiec spełnia wszystkie oczekiwania marynarzy - dodaje Krzysztof Krystowski. Postępowanie przetargowe przebiega szybko i sprawnie. Wojsko dokładnie wie, czego chce. Jestem więc spokojny o wynik PZL - Świdnik prezentuje w Kielcach również śmigłowiec Głuszec. To maszyna dla wojsk lądowych, zbudowana na bazie popularnego Sokoła.

W Kielcach prezentuje się 608 wystawców z 27 krajów, m. in. : Australii, Danii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Japonii, Kanady Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, czy Włoch. W ramach targów prezentuje się aż 330 polskich firm. Na stoiskach można zobaczyć aż sześć śmigłowców bojowych, w tym: dwa od PZL Świdnik oraz Apache AH-64 oraz Blackhawk od PZL Mielec/Sikorsky Company.

Sporo nowości prezentuje również Polska Grupa Zbrojeniowa. Na targach podpisano już umowę na dostawę nowych, polskich karabinów Grot dla polskiej armii. Trafią one na wyposażenie m.in. wojsk obrony terytorialnej. Antoni Macierewicz, szef resortu obrony zapowiedział, że w ciągu najbliższych 14 lat wydatki na modernizację wojska sięgną 500 mld zł.

Kieleckie targi to kolejne pod względem wielkości po paryskich Eurosatorach i londyńskich DSEI, targi militarne w Europie i jedno z najważniejszych wydarzeń przemysłu obronnego w skali globalnej. Impreza potrwa do 8 września.