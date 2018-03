O Świdniku w Cannes. Mają przekonać przedsiębiorców

Na targach w Cannes we Francji w połowie marca będzie prezentowana oferta świdnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Targi nieruchomości MIPIM to największe targi nieruchomości i inwestycyjne na świecie.

– Nasza całostronicowa reklama znajdzie się w specjalnym folderze – mówi Bartłomiej Pejo, kierujący Biurem Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta w Świdniku. – Na targi w Cannes (13-16 marca 2018 r) zostanie przygotowanych kilka tysięcy informatorów o ofertach inwestycyjnych w Polsce. Będzie to wydanie specjalne magazynu Tereny inwestycyjne info. Właśnie tam na jednej ze stron pojawi się promocja naszej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Również w marcu na miejskim portalu – www.swidnik.pl oraz invest.swidnik.pl – zostanie umieszczona specjalna prezentacja terenów inwestycyjnych. Będzie to wirtualny spacer zarówno po terenach inwestycyjnych, jak też po samym mieście.

– Jest to prezentacja, która ukazuje, jak inwestorzy widzą naszą ofertę – opisuje Pejo. – Będą też informacje m.in. o tradycjach lotniczych naszego miasta, o produkcji w PZL Świdnik. Wspominamy też o tym, że w Świdniku działa park technologiczny, w którym funkcjonuje ponad 40 podmiotów. Atrakcją przygotowanej prezentacji będą niewątpliwie panoramy lotnicze ukazujące tereny Strefy Aktywności Gospodarczej w połączeniu z prezentacją terenów inwestycyjnych. Pokazujemy też panoramę lotniczą miasta. Zdjęcia są bardzo dokładne. Będzie można zobaczyć nie tylko dom czy blok, w którym się mieszka, ale też i zaparkowany w pobliżu samochód.

Poza opisem świdnickich terenów inwestycyjnych będą też wizualizacje tych miejsc. Zamieszczone w prezentacji informacje będą dostępne również w języku angielskim.

Strefa Aktywności Gospodarczej w Świdniku

Obejmuje obszar ok. 120 ha położony pomiędzy lotniskiem, ul. Nadleśną i ul. Mełgiewską. Przeznaczenie – głównie pod zakłady produkcyjne i usługi. Są to tereny prywatne. Urząd Miasta pełni rolę pośrednika między właścicielami działek a inwestorami. Z urzędnikami kontaktują się zarówno potencjalni inwestorzy, jak też pośrednicy. Są to m.in. firmy logistyczne zainteresowane budową hal magazynowych, jak też firmy produkcyjne z branż motoryzacyjnej i lotniczej.

Inwestorzy, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności w SAG w Świdniku, mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości przez 3 lata.