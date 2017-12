Schronisko w Krzesimowie nie przestanie działać z końcem roku

– W związku z pojawiającymi się w mediach i serwisach społecznościowych błędnymi informacjami o wypowiedzeniu Świdnickiemu Stowarzyszeniu Opieki nad Zwierzętami umowy najmu przez Nadleśnictwo Świdnik z dniem 31 grudnia, wyjaśniamy, że wyżej wymieniona umowa wygasa 31 marca 2018 roku – informuje Ewa Szary, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

W schronisku w Krzesimowie cały czas są prowadzone adopcje. Po psy przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Niedawno nowy dom we Wrocławiu znalazł 14-letni pies Sasza. – Nasze psy pojechały też do Bydgoszczy, Gdańska i Łodzi – wylicza Maria Gulanowska ze Świdnickiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami.

Tymczasem dzierżawca terenu, na którym działa schronisko, nie wyklucza, że umowa ze Stowarzyszeniem może być przedłużona. – Jeśli wywiąże się ze swoich zobowiązań i poprawi warunki sanitarno-techniczne w schronisku do stanu akceptowalnego przez nadzór budowlany, Nadleśnictwo Świdnik przedłuży umowę – zapowiada Szary.

– Jest szansa, że uda nam się te warunki poprawić i będziemy robić wszystko, aby tak się stało – zaznacza Gulanowska.

Niestety schronisko boryka się z problemami finansowymi. – Brakuje pieniędzy. Nie są bowiem podpisane umowy ze wszystkimi gminami – wyjaśnia Gulanowska. – W tej chwili mamy jedynie 13 tys. zł i całość tych środków pokrywają koszty pracowników.



Jak pomóc psom z Krzesiwowa?

Osoby, które chcą adoptować psa ze schroniska w Krzesimowie, powinny dzwonić pod numery telefonów: 691 522 924 lub 609 820 805. Można też pomóc przekazując darowiznę na rzecz Świdnickiego Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami. Nr konta: 32 1240 5497 1111 0000 5006 4065

Zbiórka karmy dla psów z Rachowa Starego

Do końca grudnia do Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku można przynosić produkty, które zostaną przekazane przytulisku w Rachowie Starym (powiat kraśnicki). Potrzebne są karma, ale wyłącznie mokra nie sucha, ryż, makaron i batony mięsne. Zbiórka trwa do końca stycznia 2018 r.