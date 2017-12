Świdnik: Wymieniają rury, zbudują ulicę

Funkcjonująca dotychczas w tym rejonie miasta sieć została położona w połowie lat osiemdziesiątych minionego wieku. Po analizie stanu technicznego Pegimek podjął decyzję o wymianie starych rur kamionkowych na nowe.

Wymiana sieci zapewni bezawaryjną eksploatację przez kolejne kilkadziesiąt lat i wyeliminuje infiltrację wód opadowych do sieci miejskiej. Prace ziemne związane z przebudową sieci trwają już od końca listopada. Wymianie uległo już ponad 1,2 tysiąca metrów rur o średnicy od 225 do 400 mm.

– Wymiana instalacji kanalizacyjnej jest pierwszym etapem przygotowań przed rozpoczęciem jednej z najważniejszych i za razem największych inwestycji ostatnich lat, czyli ulicy Kusocińskiego, na którą wydamy ok. 34 mln zł – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

Ulica Kusocińskiego zostanie wybudowana od skrzyżowania ul. Olimpijczyków do węzła Świdnik. Będzie to ok. 2 km ulicy wraz z chodnikami, oświetleniem i ścieżką rowerową. Dzięki budowie tej ulicy zostanie usprawniony ruch między drogą ekspresową S17 a Portem Lotniczym Lublin.