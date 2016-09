Świdnik: Znani i lubiani o bezpieczeństwie dzieci z rodzicami

Podinsp. Edyta Naja i Kamil Smerdel spotkali się w czwartek z rodzicami Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku, by podzielić się swoim doświadczeniem na temat bezpieczeństwa pociech. To jeden z elementów programu Straży Miejskiej w Świdniku dotyczący bezpieczeństwa lokalnego mieszkańców.

W czwartek po południu podinsp. Edyta Naja – pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. ochrony praw człowieka i dziennikarz oraz prezenter TV Kamil Smerdel spotkali się z rodzicami dzieci Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku. W ramach lokalnego systemu bezpieczeństwa „Znani i lubiani o bezpieczeństwie” podzielili się swoją wiedzą na temat bezpiecznych zachowań swoich pociech w szkole, a także zagrożeniami związanymi z powrotem ich do domu, nawiązywaniem nowych kontaktów, czy też nieograniczonym, często dostępem do Internetu. Gdzie najczęściej młodzi ludzie spotykają zagrożenia, jak nauczyć ich rozpoznawania tych niebezpieczeństw, jak na nie reagować i w końcu jak przekonać dzieci by o tym nam opowiedziały lub gdzie szukały pomocy?

Na te wszystkie trudne pytania odpowiadali wspólnie znana policjantka i popularny dziennikarz. Oprócz przygotowanej prezentacji odtworzyli też filmy promujące bezpieczeństwo, a także z monitoringu przestrzegając przed nieprawidłowym poruszaniem się na drodze, i ewentualnym brakiem nadzoru na dzieckiem. To nowy sposób w gminie Świdnik na promowanie bezpiecznych zachowań.

Kolejnym etapem prowadzenia polityki w zakresie bezpiecznych zachowań będzie spotkanie ze świdnickimi seniorami 11 października o godz. 10 w kinie Lot w Świdniku. Dr Mariusz Sokołowski – wieloletni rzecznik Polskiej Policji – będzie przestrzegał seniorów przed złodziejami i oszustami. Były policjant po raz pierwszy w Świdniku opowie jak ustrzec się pułapki zastawionej przez oszusta i jak współpracować z organami ścigania w tym zakresie.

Strażnicy miejscy na spotkanie zapraszają wszystkich zainteresowanych.