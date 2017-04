To będzie jedyny taki plac zabaw w Europie. Dla dzieci z autyzmem

To będzie jedno z nielicznych takich miejsc nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku, powstanie plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci autystycznych.

– To będzie taki plac zabaw, którego nie zobaczymy na co dzień – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki, inicjator budowy placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Zaplanowany plac w szczególny sposób ma uwzględniać potrzeby dzieci autystycznych. – Decyzję o budowie takiego placu zabaw podjęliśmy ponad rok temu, po konsultacjach z dyrektorką ośrodka i przystąpiliśmy do pracy – dodaje wicestarosta.